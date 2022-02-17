【理財智慧】保險公司點釐定保費 一文了解大數法則

最近，有一款的保險產品曾經在討論區引起網民的討論，便是恒生銀行提供的額外新冠保障，為新投保人提供額外確診新冠的18萬元賠償。但隨著新冠疫情第五波爆發，單日宗數過千，最近銀行也更新條款，將賠償金額降到20萬元或已繳總保費的25%（不少於2800元）。上述的事件反映了保險公司的如何利用大數法則去釐定保費和賠償額。

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保險如何營運

保險的運作與基金類似，類似「集體投資」，每個投保人通過購買保費，將個人或家庭風險轉移給保險公司，當投保人不幸遇上意外，保險公司便會提供經濟賠償，是一種共同承擔的作法。

保險公司盈利

如果購買保險公司儲蓄產品，每年都會有紅利，但紅利從哪裡來? 保險公司就如一個共同基金，將投保人的保費用於投資，他們的投資物也受限制，但大多是一些低風險的投資，例如債券。同時，與銀行類似，法例也要求保險公司有足夠的現金流去應付賠付。

大數法則

大數原則即隨機事件的重覆出現，往往會出現了一個必然的規律，因此可以估算預定損失的可能結果。保險公司會有專門的精算部門去計算索賠 (意外) 在大數中 (投保) 出現的次數，以分析承保帶來對公司的效率。

電動車與的士保費

不少人都知道TESLA保費較一般燃油車的保費較費，主要的原因就是與大數法則有關，保險精算師根據TESLA車價、發生意外的頻率去進行保費的計算，由於TESLA本身車價較高、維修費貴，但同時TESLA意外也較多，最終根據大數原則，令到保費也較高。

不久前的士保險龍頭泰加保險上年末開始出信予的士車主，通知7日後斷保，令部分的士因為沒有保險而不能行駛，甚至保監會和證監會也介入事件。但作為一間上市公司，泰加保險需要向股東負責，但如果從它的年報可見，泰加的士保險業務本身已經不是一個太多盈利的業務，甚至在19年出現虧損，即使每年加保費也彌補不了當中的損失，主要是以公司的利益為考量。

由於保險公司是以大數法則去釐定保費，因此如果有意投保的讀者，特別是危疾保險，同一樣的保額、愈年輕購買保費愈低，甚至年紀較大時投保，保險公司甚至會要求進行健康核保。

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責任編輯：陳佳恩