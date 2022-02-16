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2000駐德美軍啟程斯洛伐克 參與兩年一度北約軍演

環球社會熱點 11:56 2022/02/16

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俄羅斯從上周四（10日）起，與白俄羅斯進行一連10日的軍事演習。與此同時，《路透社》報道指，2,000名駐德國美軍及數百架軍車於周二（15日）進入捷克，向東前往斯洛伐克，參與兩年一度的「軍刀」（Saber Strike）軍演。

俄羅斯稱撤部分兵力 拜登呼籲普京力求和平 【下一頁】

路透社消息人士目擊到有2,000名駐德美軍及數百輛軍車周二啟程抵達捷克，然後向東進發，參與德國、波蘭、捷克、 波羅的海國家在內等7個國家舉行的北約（NATO）「軍刀」打撃軍演。

斯洛伐克國防部指，兩年一度的軍演於3月頭兩周舉行，2,000名美軍及約600件美軍武器裝備將與1,300名斯洛伐克士兵一同參加聯合演習。

烏克蘭警告德國 俄羅斯正將北溪2號武器化 【下一頁】

國防部續指，演習將在當地中部茲沃倫（Zvolen）市附近舉行，雖然與距離烏克蘭邊境只有300多公里，但強調演習與烏克蘭及俄羅斯近期緊張局勢無關，美軍完成演習會返回德國基地。

斯洛伐克並沒有北約常駐部隊，外交部長納德（Jaroslav Nad）周二表示，正考慮加強北約北約部隊在國內部署的可能性，以加強北約東翼戰力。

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責任編輯：郭麗明

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