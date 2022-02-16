【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才

▲ 郭詩雅表示，網上業務是公司未來的發展核心，長遠目標是將港澳地區實體業務以外的營業額，佔公司整體比例增加至50%以上。（受訪者提供）

疫情加速本地網購市場發展，各大企業紛紛拓展相關業務，而化粧品零售商莎莎也不例外。近年除了在本地推出全新自家網店，同時亦看準直播帶貨的趨勢，培訓前綫員工成為帶貨主播或意見領袖（KOL），開拓年輕客群。然而，香港比起內地缺乏電商人才，該公司要推出培訓計劃吸引年輕人入行。

以往網上銷售模式以綫上到綫下（O2O）為主，但莎莎電子商貿業務發展副總裁郭詩雅認為，隨着電商進步，顧客的體驗不只是O2O，而要做到綫上綫下融合（OMO，Online Merge Offline）。

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綫上下互通優惠 吸人流

該集團在疫情下推動新零售模式，由純零售商轉型至OMO零售商，並推出一系列策略配合。包括：

在去年年初推出全新香港網站及應用程式，於綫上綫下互通優惠，達到相互引流，例如在網店推出可於門市使用的優惠券，吸引網店顧客到門市消費；

前綫員工亦會向顧客介紹網上優惠，吸引他們即場成為會員；

在去年3月於港澳推出網購實體店取服務，節省送貨成本之餘，亦可讓前綫員工向到店取顧客進行二次銷售，增加生意額；

為了鼓勵員工推動OMO發展，已制定全新佣金制度。當前綫員工每綁定一個新客人，其日後在網店消費，前綫員工可以賺取佣金，郭詩雅表示，措施可加快OMO發展及鞏固前綫員工在疫情期間的收入。

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拓第三方平台 亦設自家渠道

郭詩雅表示，網上業務是公司未來的發展核心，長遠目標是將港澳地區實體業務以外的營業額，佔公司整體比例增加至50%以上。至於第三方平台也是核心之一，由於京東、天貓等平台發展成熟，因此會重點發展興趣電商平台，如抖音及快手，開拓年輕人市場及提高品牌在內地的知名度。

此外，集團會在廣州建立直播團隊，加強直播、短視頻的製作能力及水準，並把直播場景延伸至不同地區的門店，甚至是倉庫，加強品牌售賣正品正貨的信譽。

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記者：廖淑瑩