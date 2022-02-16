【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設

▲ (Microsoft 官方圖片)

疫情持續，工作由辦公室轉至家居（WFH），員工需要採用混合工作或遙距模式工作。Microsoft 推出 Surface Pro 8 平板電腦（$8,688 起）及 Surface Laptop Studio 筆記型電腦（$12,888 起）配合新常態，將於 3 月 1 日發售。

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Surface Pro 8 和 Surface Laptop Studio 兩部新機，強調安全性、生產力、遙距裝置管理及可持續性等四大範疇設計。

結合平板電腦 Surface Pro 8

Surface Pro 8 是結合筆記本電腦效能的平板電腦，配備 Kickstand 支架、可拆式實體鍵盤及內置具充電功能手寫筆。13 吋的 PixelSense 觸控屏幕及窄邊框設計，具備 Dolby Vision 及可調式色彩技術（Adaptive Color Technology），其500 萬像素前置鏡頭、及 1000 萬像素 4K 後置自動對焦鏡頭，可配合視像會議採用。

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強大工作效能 Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio 則集桌上型電腦、手提電腦及創意工作室於一身，配備第 11 代Intel Core H35 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 圖像顯示卡，能配合三種使用模式，輕鬆完成任何混合工作，並且支援執行多款需要高效能的應用程式，開發人員、內容創意者、設計師，甚至遊戲玩家都合用。

Surface Laptop Studio 三種模式：

●手提電腦模式：鍵盤及 Precision Haptic 觸控板提供流暢工作體驗。

●舞台模式：觸控屏幕可調整不同角度，並可利用 Surface Slim Pen 2 及觸控板作互動。

●工作室模式：創意畫布模式進行書寫或繪畫等創意工作。

責任編輯：向頌勤

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