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【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設

科技 11:53 2022/02/16

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(Microsoft 官方圖片)

疫情持續，工作由辦公室轉至家居（WFH），員工需要採用混合工作或遙距模式工作。Microsoft 推出 Surface Pro 8 平板電腦（$8,688 起）及 Surface Laptop Studio 筆記型電腦（$12,888 起）配合新常態，將於 3 月 1 日發售。

【通話先決】Sony LinkBuds 環形無線耳機　穿透設計聆聽環境聲音

Surface Pro 8 和 Surface Laptop Studio 兩部新機，強調安全性、生產力、遙距裝置管理及可持續性等四大範疇設計。

結合平板電腦 Surface Pro 8
Surface Pro 8 是結合筆記本電腦效能的平板電腦，配備 Kickstand 支架、可拆式實體鍵盤及內置具充電功能手寫筆。13 吋的 PixelSense 觸控屏幕及窄邊框設計，具備 Dolby Vision 及可調式色彩技術（Adaptive Color Technology），其500 萬像素前置鏡頭、及 1000 萬像素 4K 後置自動對焦鏡頭，可配合視像會議採用。

【Pixel摺機】有望今年推出？　調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

強大工作效能 Surface Laptop Studio
Surface Laptop Studio 則集桌上型電腦、手提電腦及創意工作室於一身，配備第 11 代Intel Core H35 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 圖像顯示卡，能配合三種使用模式，輕鬆完成任何混合工作，並且支援執行多款需要高效能的應用程式，開發人員、內容創意者、設計師，甚至遊戲玩家都合用。

Surface Laptop Studio 三種模式：
●手提電腦模式：鍵盤及 Precision Haptic 觸控板提供流暢工作體驗。
●舞台模式：觸控屏幕可調整不同角度，並可利用 Surface Slim Pen 2 及觸控板作互動。
●工作室模式：創意畫布模式進行書寫或繪畫等創意工作。

責任編輯：向頌勤

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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