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約翰遜用中文發微博向普京喊話 網民：佢睇得明？

環球社會熱點 11:54 2022/02/16

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俄羅斯周二（15日）表示已經從烏克蘭邊境撤走部分俄羅斯兵力，但英美領袖相繼呼籲俄羅斯放棄戰爭。英國首相約翰遜更在社交媒體微博用中文發文，敦促俄羅斯總統普京不要開戰。但不少中國網民質疑約翰遜用中文發文，普京未必睇得明。

俄羅斯稱撤部分兵力 拜登呼籲普京力求和平 【下一頁】

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？ 【下一頁】

一個名為「英國首相」、經官方認證的微博帳戶周二發文，形容目前如同處於懸崖邊緣。他指普京（Vladimir Putin）仍有時間退一步思考，又指俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。

點擊瀏覽約翰遜微博帖文及網民精彩留言

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這則帖文隨即於微博引起廣泛關注及登上微博熱搜，累計已有101萬人讚好、3.9萬人評論及4.4萬人轉發。不少網民都留言詢問約翰遜（Boris Johnson）為何要用中文發微博，指普京沒有官方微博帳戶也不懂得看中文。

也有部分網民在評論區標註俄羅斯駐華大使館，笑指約翰遜聲稱他正處於懸崖邊緣，要對方「快把他推下去。」

約翰遜最近兩日更於另一個社交媒體Twitter發布幾段帖文，同樣是警告烏克蘭局勢。

烏克蘭警告德國 俄羅斯正將北溪2號武器化 【下一頁】

而中國外交部發言人汪文斌周二表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有變化。中方認為各方應當切實執行新明斯克協議，通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決。

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責任編輯：鄭錦玲

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