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【寵物商機】寵物養生食材品牌　3招拓商機（有片）

12:00 2022/02/19

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品牌創辦人孫文龍表示，寵物和人類一樣，年紀愈大健康問題逐漸浮現，即使身體無明顯問題，也要開始為牠們養生。（曾耀輝攝）

市面上有不少寵物食品，但大部分都來自外國。有本地企業就看準「毛孩商機」，由中式傳統養生概念入手，以3招拓展市場，希望打破西方品牌壟斷的局面，為本地寵物主人提供更多選擇。

【寵物商機】主人視愛寵如子女 寵物藥妝2021財年生意升50%

「寵幸」品牌創辦人孫文龍有長時間照顧腎臟病貓的經驗，當初聽從獸醫指示，餵飼處方的腎病乾糧，貓兒病情雖然得以控制，卻只維持了一段很短時間，病情突然又惡化。

之後孫文龍與太太不斷反思餵飼處方乾糧是否合適，兩人開始研究對寵物有益的食療良方，在查閱不同新鮮食材對寵物的好處期間，了解到食材品質會影響寵物的健康。孫文龍的太太在中醫世家長大，於是嘗試利用中醫概念，以加入中式食材的湯水餵飼貓兒，貓兒的精神比以前好，促使他們在2019年創立品牌「寵幸」。

針對寵物的養生鮮食包及藥膳湯水，在香港並不常見，孫文龍指本港寵物食品市場近9成為西方產品，加上欠缺本地品牌，造成壟斷。為了拓展本地市場，品牌亦以3招增加知名度（見表）。

【管理之道】路勁基建掌舵人 橋牌經驗融入管理

展望未來，品牌因應港島區顧客的需要，計劃在今年開設2至3間實體店，並推出更多寵物保健產品。

【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹 生意破紀錄 餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」 

記者：廖淑瑩

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