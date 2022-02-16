  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退　內媒引高層：做好過冬準備

新經濟追蹤 11:43 2022/02/16

分享：

【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退　內媒引高層：做好過冬準備

小米 （01810） 近期傳出裁員消息，小米昨日強調創業起從未出現過裁員，不過內媒《新浪科技》引述消息指，小米人事政策漸起變動，小米13人創始團隊成員、原小米技術委員會副主席兼秘書長李偉星亦已離職。

報道指，李偉星早期曾負責MIUI開發，後調任技術委員會，但具體離職原因未知，而實際上他從2020年初起，就未有在個人微博交代小米發展。

小米2010年創辦時，除了雷軍、林斌、黎萬強和黃江吉4名創辦人，還有9人創始員工團隊。李偉星據報為9人創始員工團隊首位離職，而黎萬強和黃江吉分別於2019年、18年離開小米。

小米更改績效政策　高層：做好過冬準備

另外，報道指出，小米更改人事政策，公司保留將員工續效列S、A、B、C四個等級，連續兩年被列C級員工將被勸退，今年最大調整包括：強制必須有10%的員工績效為C、不再讓已經離職或者即將離職的員工「背上」績效C評級，變相令更多現職員工面對勸退壓力。

報道又指，小米在春節前的一次內部會議上，曾有高層對2022年的預判是「做好過冬準備」，解釋小米在外部面臨著地緣政治、政策監管、行業競爭等壓力，同時在主營業務和新業務的發展上也面臨著不確定性。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：

【小米1810】小米回應裁員傳聞：創業至今從未出現裁員情況　目前仍有逾4000崗位招人

【滴滴出行】滴滴據報全線業務裁員　總裁員比例20%　美股早段升2%

【字節跳動】傳字節跳動戰略部人手削半　官方回應：近期沒有部門裁員

開啟hket App，閱讀全文
港股 小米集團－W（01810） 雷軍 小米

上一篇文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

下一篇文章

【TSLA】馬斯克504萬股Tesla股份、時值450億港元捐給誰？ 聯合國WFP否認收到捐款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】俄羅斯退兵 道指飆422點　納指升2.5% 油價急挫
【美股收市】俄羅斯退兵 道指飆422點　納指升2.5% 油價急挫
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款