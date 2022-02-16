▲ 【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退 內媒引高層：做好過冬準備

小米 （01810） 近期傳出裁員消息，小米昨日強調創業起從未出現過裁員，不過內媒《新浪科技》引述消息指，小米人事政策漸起變動，小米13人創始團隊成員、原小米技術委員會副主席兼秘書長李偉星亦已離職。

報道指，李偉星早期曾負責MIUI開發，後調任技術委員會，但具體離職原因未知，而實際上他從2020年初起，就未有在個人微博交代小米發展。

小米2010年創辦時，除了雷軍、林斌、黎萬強和黃江吉4名創辦人，還有9人創始員工團隊。李偉星據報為9人創始員工團隊首位離職，而黎萬強和黃江吉分別於2019年、18年離開小米。

小米更改績效政策 高層：做好過冬準備

另外，報道指出，小米更改人事政策，公司保留將員工續效列S、A、B、C四個等級，連續兩年被列C級員工將被勸退，今年最大調整包括：強制必須有10%的員工績效為C、不再讓已經離職或者即將離職的員工「背上」績效C評級，變相令更多現職員工面對勸退壓力。

報道又指，小米在春節前的一次內部會議上，曾有高層對2022年的預判是「做好過冬準備」，解釋小米在外部面臨著地緣政治、政策監管、行業競爭等壓力，同時在主營業務和新業務的發展上也面臨著不確定性。

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