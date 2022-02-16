比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？ 股市 11:31 2022/02/16 分享： 最近被發現申請註冊元宇宙商標的比亞迪(01211)年初顯著回調後，近期表現向好。加上1月新能源汽車交付量繼續急升，加上業務多元化，基本面對公司股價有一定支持。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）未來股價短期能重回升浪有保留，點解呢？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】 *港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清（附time code） 今日 【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清（附time code） 【電動車】Tesla重上900關 電動車相關港股獲追捧、小鵬汽車曾升一成 今日 【電動車】Tesla重上900關 電動車相關港股獲追捧、小鵬汽車曾升一成 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 今日 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 你可能感興趣 【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清（附time code） 今日 10:50 【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清（附time code） 【電動車】Tesla重上900關 電動車相關港股獲追捧、小鵬汽車曾升一成 今日 10:29 【電動車】Tesla重上900關 電動車相關港股獲追捧、小鵬汽車曾升一成 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 今日 10:55 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 最新專欄文章 更多 渣打銀行業績前股價造好升逾2%突破十天綫 券商睇目標價幾多？ 今日 渣打銀行業績前股價造好升逾2%突破十天綫 券商睇目標價幾多？ 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 今日 中銀香港2388早段升逾6% 突破廿天綫及十天線 中生製藥1177逆市上揚 即睇走勢策略 2022/02/15 中生製藥1177逆市上揚 即睇走勢策略 聯儲局官員企硬鷹派 美股消化加息預期未？ 2022/02/15 聯儲局官員企硬鷹派 美股消化加息預期未？ 高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？ 2022/02/15 高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？ 元宇宙 汽車 新能源 港股 恒生指數 AR