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比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？

股市 11:31 2022/02/16

分享：

最近被發現申請註冊元宇宙商標的比亞迪(01211)年初顯著回調後，近期表現向好。加上1月新能源汽車交付量繼續急升，加上業務多元化，基本面對公司股價有一定支持。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）未來股價短期能重回升浪有保留，點解呢？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

*港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響*

欄名 : 3分鐘睇股

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