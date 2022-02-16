【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降

新加坡受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期新增確診人數急升。當地周二（15日）新增近2萬宗確診，其中絕大部分為本地個案。是次為新加坡首次單日新增錄得近2萬宗，創紀錄新高。新加坡衛生部數據顯示，每周感染增長率略按日有所下降。

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新加坡截至周二中午，共錄得逾1.9萬宗新增確診個案，其中僅241宗屬輸入個案，其餘全數為本地個案。新加坡當局指，新增個案中逾1.6萬宗病徵輕微。是次為新加坡首次錄得近2萬宗確診，打破今年2月4日時錄得的逾1.3萬宗紀錄。

新加坡衛生部數據顯示，當地每周感染增長率從周一（14日）的1.39，跌至1.34，按日略有下降。當地周二亦新增7人染疫身亡。

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新加坡目前有1,355人需要住院，其中140人需要使用氧氣瓶，較周一的147人有所減少，但仍有23人需入住深切治療部，數目按日未有增減。

截至周一，新加坡94%合資格接種人口已經完成接種， 其中64%更已接種第3針疫苗。

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責任編輯：李俊儀