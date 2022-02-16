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【電動車電池】寧德時代：電池生產無直接涉及美國技術　曾探討美國設廠可能性

股市 11:10 2022/02/16

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【電動車電池】寧德時代：電池生產無直接涉及美國技術　曾探討美國設廠可能性

A股股王、電動車電池巨頭寧德時代（深：300750）近日舉行投資者會議，寧德時代管理層表示，同行擴產不意味著會增加競爭，認為有創新材料體系、結構體系的產品才值得競爭。寧德時代管理層又透露，目前電池生產過程中公司沒有直接涉及美國技術，BMS（電池管理系統）的芯片部分源自美國，目前也在做國產化。

對於寧德時代美國設廠的可能性，寧德時代指出，公司與美國客戶互動較多，包括造車新勢力及傳統車企，雙方共同探討各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。

寧德時代：鋰回收率已超90% 原材料短期成本上升有一定影響

問及寧德時代對上游鋰資源佈局，公司稱，通過長期協議、投資合作、回收利用、自行開採等方式保障鋰資源供應。其中，回收方面，鋰回收率已超90%，鋰回收目前已在供應保障中起到一定作用；除了此前海外投資合作外，公司也在宜春等地投資鋰資源，自行開採鋰礦。

近年鋰短缺，但由於資源開發需要周期，銅、鋁也在漲價，寧德時代提到，碳酸鋰等原材料短期成本上升後對公司有一定影響，可通過多種方式對沖；銅、鋁可通過新技術大幅減少使用量。換電模式可以讓消費者實現首購成本低於燃油車，同時享受電動化、智能化及換電便利。

磷酸鐵鋰降低行業進入壁壘 寧德時代：會探索更高能量密度產品商業應用

近兩年磷酸鐵鋰降低行業進入壁壘，對於這些電池也能做到新能源車續航500至700公里，有否令公司難以發揮行業優勢，寧德時代稱，從資源角度，不同產品優勢發揮有差異，公司在現有體系做出了超長壽命電池，來支撐商業模式創新。在新體系方面，公司開發的鈉離子電池具備較好的低溫性能，同時更高能量密度產品還將在新領域探索實現突破性應用，比如商用飛機等。

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記者：李哲毅

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A股 新能源 寧德時代（深：300750） 美國 電動車
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