俄羅斯稱撤部分兵力 拜登呼籲普京力求和平

俄羅斯表示已經從烏克蘭邊境撤走部分俄羅斯兵力，但西方國家表示仍未看到俄羅斯有撤軍的跡象。美國總統拜登敦促俄羅斯總統普京放棄戰爭力保和平，又警告俄羅斯一旦開戰將會遭受嚴厲制裁。

克蘭警告德國 俄羅斯正將北溪2號武器化 【下一頁】

美國有情報指俄羅斯最快可能於周三（16日）對烏克蘭開戰，但俄羅斯周二（15日）宣布撤走一部分部署於烏克蘭邊境的兵力。

拜登（Joe Biden）周二發表全國演說，表示美國估計俄羅斯目前有15萬兵力包圍烏克蘭，較早前估計約10萬人更高。他對俄羅斯宣布撤走部分兵力表示歡迎，但指美方尚未核實俄方撤兵這個說法，警告俄羅斯入侵烏克蘭的可能性仍很大。

俄羅斯多次要求北約排除東擴的可能性。拜登周二表示會加強保障北約東翼，美國會動用一切力量捍衛北約每一寸領土，指有人如果攻擊其中一個北約成員國，等同攻擊北約全部成員國。

拜登表示美國雖然不會派軍到烏克蘭作戰，但已經向烏克蘭軍隊提供自衛裝備、培訓、建議及情報。

他堅稱美國及北約對俄羅斯沒有威脅，沒有也不打算在烏克蘭部署導彈，所以他們並非針對俄羅斯人民也無意破壞俄羅斯穩定。

拜登又向俄羅斯人民作出呼籲，表示他不相信俄羅斯人會忽視與烏克蘭的深厚聯繫，希望對烏克蘭發動一場血腥、具破壞力的戰爭。

有指俄周三入侵 烏克蘭定該日為團結日 掛國旗唱國歌 【下一頁】

拜登警告俄羅斯如堅持入侵烏克蘭，美國及西方盟國屆時或對俄羅斯實施制裁。他承認制裁俄羅斯或會加劇通脹及能源短缺危機，但強調美國人都明白捍衛民主和自由從來都要付出代價。

普京（Vladimir Putin）堅稱他絕對不希望歐洲發生戰爭。他與訪俄的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤後表示，他不熱衷於軍事對抗，又指俄羅斯與西方國家有機會進一步會談，希望緩解當前緊張局勢。

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責任編輯：鄭錦玲