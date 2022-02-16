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【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%

股市 16:35 2022/02/16

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【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%

香港新冠病毒第五波疫情持續，衛生防務中心公布，香港今日（16日）新增4285宗確診，另錄得逾7000宗初步陽性。第五波疫情確診屢破頂下，國家主席習近平更傳達「抗疫壓到一切」，被視為業務能受惠的HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 周二逆市下跌，香港科技探索收市跌3.2%，報7.88元，成交4030萬元。

HKTVmall於上周曾在社交平台上表示，香港近日網購需求大增「訂單量倍增」，急聘大量物流、倉務及門市員工，涉及司機、派貨員、倉務等職位，據悉預計聘請過百位前線員工。

其他本地餐飲零售股未見大波動，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、譚仔國際 （02217） 股價靠穩，但成交偏低；SOGO母企利福國際 （01212） 乾升1%，莎莎國際 （00178） 也升1%。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢（立即收看）

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港股 異動股 香港科技探索（01137） SOGO HKTV
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