▲ 【異動股】消息：香港單日增逾4285宗確診 香港科技探索照逆市跌3%

香港新冠病毒第五波疫情持續，確診數字屢刷新新高，消息指，香港今日新增至少4285宗確診，並錄得逾3000宗初步陽性。第五波疫情確診屢破頂下，被視為業務能受惠的HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 周二逆市下跌，至上午10時50分，香港科技探索曾跌3.4%，報7.86元，成交2180萬元。

HKTVmall於上周曾在社交平台上表示，香港近日網購需求大增「訂單量倍增」，急聘大量物流、倉務及門市員工，涉及司機、派貨員、倉務等職位，據悉預計聘請過百位前線員工。

其他本地餐飲零售股未見大波動，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、譚仔國際 （02217） 股價靠穩，但成交偏低；SOGO母企利福國際 （01212） 乾升2%，莎莎國際 （00178） 也升2%。

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