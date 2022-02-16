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【通脹數據】國內通脹繼續回軟 1月CPI僅升0.9%

股樓投資 11:42 2022/02/16

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國家統計局周三（16日）公布，1月份居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.9%，漲幅較上月回落0.6個百分點，符合市場預期。其中，城市和農村分別上漲1.1%及0.4%；消費品價格上漲0.4%，服務價格上漲1.7%。而去年12月CPI 則上漲1.5%，按年下跌0.8個百分點，反映國內通脹繼續回軟。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，按月看，食品價格由跌轉升，上漲1.4%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，受節日因素影響，鮮果、水產品和鮮菜價格分別上升7.2%、4.1%和3.1%；冬季腌臘基本結束，加上節前生豬出欄加快，豬肉供應充足，價格下降2.5%。非食品價格同樣轉升，上漲0.2%，影響CPI上漲約0.18個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月下降0.5%轉持平，其中，汽油、柴油及液化石油氣價格分別上漲2.2%、2.4%和1.5%。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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另外，工業品出廠價格指數（PPI）按年升9.1%，漲幅較上月回落1.2個百分點，按月下降0.2%，降幅較上月收窄1個百分點。按月看，保供穩價政策有力推進，煤炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降3.5%。但受國際原油價格回升影響，石油和天然氣開採業價格由上月下降6.9%轉為上漲2.6%。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：林衛

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經濟 通脹 國家統計局 PPI CPI

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