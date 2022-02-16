【貨幣政策】虎年首次MLF增量續作 寬信用訊號明確

虎年開展首次中期借貸便利（MLF），中國人民銀行周三（15日）進行3,000億元（人民幣，下同）MLF操作，利率保持不變，由於周五（18日）將有2,000億元MLF到期，故此次操作為增量續做。專家表示，MLF量增價平體現了央行對市場流動性的呵護。

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光大證券固定收益首席分析師張旭表示，一方面，近期連續足量的流動性投放可以充分滿足金融機構對短、中、長期資金的需求，有利於緩解銀行貸款創造存款時的流動性約束，預計未來銀行體系流動性繼續保持合理充裕，銀行間市場存款類機構7天期回購加權平均利率（DR007）將繼續圍繞公開市場逆回購利率平穩運行。

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此外，1月金融數據的強勁表現也使得MLF利率下降的必要性降低。東吳證券首席宏觀分析師陶川表示，1月新增社融與新增信貸超預期增長，說明2021年12月以來的降準降息操作效果顯現，人民銀行在2月連續降息的必要性隨之降低。除降息外，市場對貨幣政策穩增長仍抱有較強預期。中信證券聯席首席經濟學家明明表示，未來信貸投放改善的可持續性尚待觀察，貨幣寬鬆的窗口期不會立刻結束，第一季降準仍有可能性。

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記者：林衛