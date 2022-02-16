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加拿大放寬出入境限制 接受快速檢測結果

環球社會熱點 10:46 2022/02/16

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加拿大近日新冠肺炎疫情緩和，確診人數持續減少。加拿大政府宣布，將放寬當地的出入境限制，接受快速檢測結果作為完成疫苗接種的國際旅客入境要求，但當地業界認為政府應該全面取消出發前的檢測。同時，加拿大不再建議停止非必要外遊。

杜魯多宣布引用緊急法權力 平息加拿大各地示威 【下一頁】

加拿大政府周二（15日）宣布，2月28日起入境的完成疫苗接種國際旅客只需持有快速檢測結果，即可前往當地，不需展示費用高昂的PCR檢測結果。不過，旅客入境時仍可能隨機被要求作新冠檢測，等待結果期間則不需要強制隔離。

衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）表示，今次改變不止因為當地可能已經度過Omicron變種病毒疫情的高峰，更是大眾聽從科學及專家建議的成果。杜克洛表明，措施會定期評估，若入院重症持續減少及更多民眾打第3針，未來可能再放寬限制。

加拿大安大略省下月取消疫苗通行證 維持口罩令 【下一頁】

然而，部分加拿大旅遊業界人士對放寬仍感不滿意。有業界組織表示，放寬限制有利旅遊業，但政府錯失機會追上其他國家及地區，全面廢除已打針旅客的出發前檢測要求。亦有業內人士正面看待，稱新措施有益於加拿大經濟，特別是貿易及旅遊業。

加拿大同時更改民眾的外遊建議，不再建議民眾應該停止非必要的外遊，改為呼籲民眾外遊需採取預防措施。根據衛生部數據，現時加拿大約8成人口完成疫苗接種，逾40%已打第3針。

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責任編輯：吳漢培

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