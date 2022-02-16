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【中國經濟】內地通脹繼續回落　1月CPI漲0.9%、PPI升9.1%

宏觀解讀 10:21 2022/02/16

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【中國經濟】內地通脹繼續回落　1月CPI漲0.9%、PPI升9.1%

國家統計局發布數據，中國1月份居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，低過預期的1%，按月上漲0.4%。工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲9.1%，低過預期的9.5%，按月下降0.2%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，1月份，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

豬肉價格按年降41.6% 鮮菜價格跌4.1%

從按年看，CPI漲幅比上月回落0.6個百分點。其中，食品價格下降3.8%，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點；鮮菜價格由上月上漲10.6%轉為下降4.1%；鮮果和水產品價格分別上漲9.9%和8.8%，漲幅均有擴大。非食品價格上漲2.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。

煤炭開采和洗選業價格漲51.3% 石油和天然氣開採業上漲38.2%

此外，PPI按年上漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月減少1個。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開采和洗選業上漲51.3%，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲38.2%，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲30.1%，回落6.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲19.8%，回落0.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲14.7%，回落6.7個百分點。

價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲7.7%，擴大2.9個百分點；食品製造業上漲4.6%，擴大0.4個百分點；紡織服裝服飾業上漲1.1%，擴大0.5個百分點。

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