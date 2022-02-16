【第五波疫情】滙豐7家分行員工確診而停業　遍布港九新界（附分行列表）

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間 一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
HSBC滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家滙豐分行由即日（16日）起暫停服務直至另行通知，為香港第五波新冠疫情以來，滙豐單日有最多分行因職員感染而暫停營業。
新增停業滙豐分行名單：
|滙豐分行名稱
|地址
|確診員工於分行最後上班日期
|香港仔卓越理財中心
|香港仔中心第4期地下1號舖
|2月11日
|滙豐中心分行
|九龍深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖
|2月15日
|旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心
|旺角彌敦道673號地庫、高層地下、1樓及2樓
|2月12日
|新鴻基中心分行及卓越理財中心
|灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室
|2月15日
|德福花園分行及卓越理財中心
|九龍灣德福廣場1期G座P16號舖
|2月15日
|尖沙咀中小企中心
|尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓
|2月11日
|荃灣西分行及卓越理財中心
|新界荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖
|2月11日
滙豐於2月初已主動因應疫情而將15家零售銀行分行及兩家中小企中心會暫停服務，直至另行通知。
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