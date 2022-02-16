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【第五波疫情】滙豐7家分行員工確診而停業　遍布港九新界（附分行列表）

Hot Talk 09:50 2022/02/16

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【第五波疫情】滙豐7家分行員工確診而停業　遍布港九新界（附分行列表）

HSBC滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家滙豐分行由即日（16日）起暫停服務直至另行通知，為香港第五波新冠疫情以來，滙豐單日有最多分行因職員感染而暫停營業。

新增停業滙豐分行名單：

滙豐分行名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期
香港仔卓越理財中心 香港仔中心第4期地下1號舖 2月11日
滙豐中心分行 九龍深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖 2月15日
旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心 旺角彌敦道673號地庫、高層地下、1樓及2樓 2月12日
新鴻基中心分行及卓越理財中心 灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室 2月15日
德福花園分行及卓越理財中心 九龍灣德福廣場1期G座P16號舖 2月15日
尖沙咀中小企中心 尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓 2月11日
荃灣西分行及卓越理財中心 新界荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖 2月11日

滙豐於2月初已主動因應疫情而將15家零售銀行分行及兩家中小企中心會暫停服務，直至另行通知。

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）

 

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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【第五波疫情】滙豐始創中心、恒生九龍灣分行有員工確診　即日起暫停服務

【第五波疫情】滙豐黃埔分行有職員確診、已深層消毒　明起暫停服務直至另行通知

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金融機構 海之戀商場 德福廣場 Telford Plaza 香港仔中心 滙豐控股（00005）

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

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