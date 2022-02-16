▲ 【第五波疫情】滙豐7家分行員工確診而停業 遍布港九新界（附分行列表）

HSBC滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家滙豐分行由即日（16日）起暫停服務直至另行通知，為香港第五波新冠疫情以來，滙豐單日有最多分行因職員感染而暫停營業。

新增停業滙豐分行名單：

滙豐分行名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期 香港仔卓越理財中心 香港仔中心第4期地下1號舖 2月11日 滙豐中心分行 九龍深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖 2月15日 旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心 旺角彌敦道673號地庫、高層地下、1樓及2樓 2月12日 新鴻基中心分行及卓越理財中心 灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室 2月15日 德福花園分行及卓越理財中心 九龍灣德福廣場1期G座P16號舖 2月15日 尖沙咀中小企中心 尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓 2月11日 荃灣西分行及卓越理財中心 新界荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖 2月11日

滙豐於2月初已主動因應疫情而將15家零售銀行分行及兩家中小企中心會暫停服務，直至另行通知。

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