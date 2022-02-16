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【TSLA】Tesla與澳洲鋰礦商Liontown簽訂5年鋰礦石採購協議　2024年起年採購量至少10萬乾公噸

股市 09:47 2022/02/16

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【TSLA】Tesla 與澳洲鋰礦商Liontown簽訂鋰礦石5年採購協議　2024年起年採購量至少10萬乾公噸

澳洲鋰礦商Liontown Resources週三（16日）宣布，已與Tesla（特斯拉）（美：TSLA）簽署一項五年協議，日後Liontown將向Tesla供應鋰輝石精礦。受此消息刺激，澳洲上市的Liontown股價一度大升近20%。

馬斯克捐出504萬股Tesla股份【下一頁】

根據協議，Tesla 將於2024年起第一年採購10萬乾公噸（DMT）的鋰輝石精礦，並在隨幾年會增加到每年15萬乾公噸。過去幾年鋰價格飆升，原因是汽車製造商傾推出電動汽車，供應商爭先恐後地採購，導致鋰價格比2021年初高出約八倍。

Liontown將通過其位於澳大利亞西部的旗艦 Kathleen Valley鋰礦項目供應鋰礦石，該項目預計將在2025年開始商業化生產，而向Tesla的供應將佔該項目年產能的約三分之一。

此前一個月，Liontown與電動車電池巨企、韓國LG 化學（LG Chem）簽署了5年期鋰礦石供應協議。

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記者：李哲毅

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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