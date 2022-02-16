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【夜期+北水】北水續沽內銀買藥明生物　夜期跌66點（不斷更新）

股市 18:01 2022/02/16

分享：

北水輕微流入3.7億元，扭轉連續4日的走資形勢，藥明生物 （02269） 雖然股價回吐，但仍獲得北水的青睞，吸資達5.5億元，中芯 （00981） 、快手 （01024） 、神華 （01088） 錄得吸資，內銀股續見走資，工行 （01398） 走資4.1億元，建行 （00939） 走資2.7億元。

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烏克蘭危機降溫，港股跟隨外圍反彈，但成交僅千億元，恒生指數收報24718點，升363點，成交1018億元。濠賭股造好，金沙 （01928） 升近7%，銀娛 （00027） 升逾5%，電力股逆市挫，潤電 （00836） 跌逾9%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【18：00】夜期跌66點

【16：10】恒生指數收報24718點，升363點，成交1018億元。濠賭股造好，金沙 （01928） 升近7%，銀娛 （00027） 升逾5%，電力股逆市挫，潤電 （00836） 跌逾9%。

【16：00】恒生指數U盤前升344點，報24700點。

【15：55】【大行報告】華潤電力再插逾10%兼創四連跌　細摩：短期股價區間上落、現欠即時催化劑

【15：47】【濠賭股】濠賭股炒上金沙曾抽升一成　大行：農曆新年提振、上調本月賭收預測

【15：23】正榮地產 （06158） 反彈升逾4%；正榮服務 （06958） 升逾9%。

【15：11】金沙 （01928） 最新升逾11%；銀娛 （00027） 升逾7%。

【15：05】恒指最新升約325點，報24681點。

【15：04】濠賭升幅進一步擴大，金沙 （01928） 最新升逾8%；銀娛 （00027） 升逾4%。

【15：02】上證全日升0.6%；深證升0.2%；創業板指升0.07%。

【14：52】【大行報告】高盛：HIBOR急升不一定推高港銀盈利　偏好中銀香港

【14：47】三桶油最新個別發展，中石油 （00857） 跌近1%；中海油 （00883） 轉升逾1%；中石化 （00386） 升0.7%。

【14：34】潤電跌幅擴大至一成，低見15.94元。

【14：32】金沙 （01928） 午後升半成；銀娛 （00027） 升近3%。另外，永利 （01128） 績後升半成；美高梅 （02282） 升近4%；澳博 （00880） 升逾3%；新濠 （00200） 升逾2%。

【14：14】 潤電 （00836） 跌逾9%，低見16.06元。

【13：40】【盈喜｜電動車】英恒科技發盈喜午後即彈高8%　料去年盈利升逾七成

【13：27】大市升幅收窄至近300點。

【13：20】比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【13：02】恒指午後初段升近350點，報24702點。

【12：52】【內險股】中國財險抽升6%創兩年高　1月原保費收入升13.8%

【12：00】恒生指數半日升309點，報24665點，成交553億元。中銀香港 （02388） 升逾5%；科技股上升，ATM升0.9%至逾2%；潤電 （00836） 逆市跌逾7%。

【11：46】【小米1810】小米創始團隊成員據報離職、績效不達標員工被勸退　內媒引高層：做好過冬準備

【11：37】潤電 （00836） 跌幅擴大至近7%，低見16.56元。

【11：31】上證半日升0.7%；深證升0.6%；創業板指升0.7%。

【11：25】【盈喜｜航空】中國飛機租賃發盈喜彈3%　去年盈利料升55%

【11：25】藥明生物 （02269） 最新轉跌1%；藥明康德 （02359） 則升逾3%。

【11：08】【大行報告】大和：農曆年後澳門賭收趨勢持續向上　調升2月賭收預測

【11：03】中銀香港 （02388） 升逾5%，高見32.4元。

【10：56】大市升幅略收窄至近300點，報24654點，升295點。

【10：49】本港疫情嚴峻，消息指今日新增至少4285宗確診，逾3000宗初步陽性，惟疫情受惠股香港科技探索 （01137） 仍逆市跌逾3%；CEC國際 （00759） 則暫無升跌。

【異動股】消息：香港單日增逾4285宗確診　香港科技探索照逆市跌3%

【10：40】【異動股】新時代能源料去年虧轉盈　股價曾彈67%

【10：34】潤電 （00836） 逆市跌逾5%，低見16.78元。中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌0.1%。

【10：30】【電動車】Tesla重上900關　電動車相關港股獲追捧、小鵬汽車曾升一成

【10：26】新時代能源 （00166） 飈升五成，高見0.1元。

【10：15】滙豐 （00005） 靠穩升0.7%，高見58.65元。

【HSBC滙豐】英倫銀行據報要求滙豐重新審視其信貸風險機制　擬迫使管理層及董事局變更

【10：09】大市升幅擴大至約350點，報24705點。

【10：04】恒指早段反覆上揚，最新升近300點，報24639點，升283點。

【10：03】ATMX上揚，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別升逾3%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【10：02】保利協鑫 （03800） 升逾6%，高見2.64元。

【09：50】思考樂 （01769） 股價造好，升兩成高見1.16元。其他教育股亦造好，新東方在綫 （01797） 、新東方 （09901） 升逾8%；東方教育 （00667） 升逾3%。

【09：49】比特幣重上44000美元關口，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾3%；美圖 （01357） 升0.7%。

【09：41】朗廷酒店投資  （01270） 去年全年股份合訂單位持有人應佔溢利達6680萬元，對比去年同期虧損2010萬元，重新派發末期息，股價升逾7%，高見0.9元。

【業績｜收息股】朗廷酒店恢復派末期息2.7港仙　股息率達3.2厘

【09：33】藥明生物 （02269） 升2%；藥明康德 （02359） 升逾3%。

【09：33】中國1月CPI按年升0.9%，低於預期的1%及前值的 1.5%。月PPI按年升9.1%，低於預期9.5%及前值10.3%。

【09：33】中石油 （00857） 開市後跌逾3%；中海油 （00883） 跌0.7%；中石化 （00386） 跌近1%。油價跌逾3%，紐約油收報92.07美元，跌3.6%；布蘭特期油收報93.28美元，跌3.3%。

【09：30】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾6%；快手 （01024） 升逾3%。

【09：28】中移動 （00941） 再回購，股價升0.5%。

【中移動回購】中移動第二度出手回購　涉233萬股港股、1.3億元

【09：26】內險股隨市反彈，國壽 （02628） 高開近0.6%；平保 （02318） 升0.5%；財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升0.6%。

【09：22】恒生指數高開262點，開報24618點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升逾2%；三桶油逆市跌，中石油 （00857） 跌近3%。

【09：02】恒指黑期升約328點，報24608點。道指期貨跌86點，報34902點。

【08：42】【永利業績│濠賭股】永利澳門第四季虧損擴大至2.08億美元

【08：39】【生科股】藥明康德去年營收增38%盈利升4成

【07：45】【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手

【07：45】港股ADR收報24642點，升287點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.39元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報476.48元，較港收市價高6.48元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.12元，較港收市價高4.72元或4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】烏克蘭危機降溫，俄羅斯軍隊在演習後，無進一步出擊，而是返回基地 ； 俄羅斯總統普京指準備與美國、北約就安全問題舉行更多會談。消息刺激美股周二大幅反彈，道指升422點，收報34988點；納指升348點或2.5%，報14139點；標指升69點，報4471點。

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​​​港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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