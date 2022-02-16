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【業績│濠賭股】永利澳門第四季虧損擴大至2.08億美元　股價績後隨市升逾1%

股市 09:25 2022/02/16

分享：

【永利業績│濠賭股】永利澳門第四季虧損擴大至2.08億美元

永利澳門 （01128） 公布業績。永利澳門第四季公司擁有人應佔虧損淨額2.08億美元，相對去年同期虧損1.45億美元擴大43.6%。永利澳門績後隨市向上，股價高開1.5%，開報7.24元。

期內，經營收益總額3.26億美元，按年減少19.3%。其中娛樂場收入2.43億美元，跌16.3%。    

永利皇宮經營收益為1.94億美元，按年減少12.4%。經調整後的物業EBITDA為140萬美元虧損，而2020年第四季則為2870萬美元。

永利澳門經營收益為1.32億美元，按年減少27.6%。經調整後的物業EBITDA為2450萬美元虧損，而2020年第四季則為1070萬美元。

WYNN RESORTS， LIMITED行政總裁Craig Billings表示，於澳門，仍然有信心市場將受益於未來幾個季度的訪客量回升。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*

【澳門賭牌】澳門立法會料新《博彩法》於6月26日賭牌屆滿前審議　濠賭股普遍向上、金沙新濠升2%

責任編輯：梁浩碩

港股 永利澳門（01128）

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【TSLA】Tesla與澳洲鋰礦商Liontown簽訂5年鋰礦石採購協議　2024年起年採購量至少10萬乾公噸
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