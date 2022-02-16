【業績│濠賭股】永利澳門第四季虧損擴大至2.08億美元　股價績後隨市升逾1%

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永利澳門 （01128） 公布業績。永利澳門第四季公司擁有人應佔虧損淨額2.08億美元，相對去年同期虧損1.45億美元擴大43.6%。永利澳門績後隨市向上，股價高開1.5%，開報7.24元。
期內，經營收益總額3.26億美元，按年減少19.3%。其中娛樂場收入2.43億美元，跌16.3%。
永利皇宮經營收益為1.94億美元，按年減少12.4%。經調整後的物業EBITDA為140萬美元虧損，而2020年第四季則為2870萬美元。
永利澳門經營收益為1.32億美元，按年減少27.6%。經調整後的物業EBITDA為2450萬美元虧損，而2020年第四季則為1070萬美元。
WYNN RESORTS， LIMITED行政總裁Craig Billings表示，於澳門，仍然有信心市場將受益於未來幾個季度的訪客量回升。
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責任編輯：梁浩碩