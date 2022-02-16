【生科股】藥明康德再彈3%　去年營收增38%盈利升4成

▲ 【生科股】藥明康德去年營收增38%盈利升4成

藥明康德 （02359） 公布業績快報，去年營業總收入升38.5%至229億元人民幣，淨利潤升72.2%至50.97元人民幣，按非 《國際財務報告準則》，經調整淨利潤升41%至51.3億元。

藥明康德昨急彈12.1%，報101.7元，其A股昨亦升10%漲停。藥明康德今早開市再彈3.2%，報105元。

分部業務看，化學業務收入約140.87億元人民幣，按年增長約46.9%。測試業務收入約45.2億元人民幣，按年增長約 38%。生物學業務收入約19.8億元人民幣，按年增長約30.05%。

而細胞及基因療法CTDMO業務收入約10.2億元人民 幣，按年下降約2.8%。國內新藥研發服務部收入約 12.5億元人民幣，按年增長約17.5%。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*

相關文章：

【藥明康德】藥明康德：預期未來不會被列美國UVL名單、歡迎美商務部抽查 重看與藥明生物主要分野

【藥明生物】藥明生物：被美國納入未經核實名單對進口影響微小 復牌高開9%後曾倒跌

【生科股】藥明系急彈、藥明生物升一成重上「紅底」 信達生物升逾15%

編輯：姚卓然