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【美企業績】「元宇宙第一股」Roblox業績遜預期　盤後急挫15%、1月收入料升逾六成

股市 08:19 2022/02/16

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【美企業績】「元宇宙第一股」Roblox業績遜預期　盤後急挫15%、1月收入料升逾六成

號稱「元宇宙股第一股」的Roblox（美：RBLX）去年第四季度盈利與營收均遜市場預期，第四季每股蝕25美分，超過預期的13美分；營收升83%至5.69億美元，低於預期的7.72億美元。Roblox股價盤中雖彈7.3%，惟業績公布後便即挫15%，報62.3美元。

Roblox上季蝕1.4億美元，盈利訂閱金額按年增20%至7.7億美元，每日平均活躍用戶（DAU）升33%至4950萬人，用戶參與總時數升28%至108億小時，日均活躍用戶平均訂閱金額（ABPDAU）為15.57美元。

公司給予1月營運指標，收入介乎2.03億至2.06億美元，按年增長64%至66%；每日平均活躍用戶按年升32%至5470萬人；用戶參與總時數升26%至42億小時；訂閱金額按年增2%至3%，至2.2億至2.23億美元；日均活躍用戶平均訂閱金額下降22%至23%，至4.02億至4.08億元。

全年計，Roblox營收升108%至19.2億美元，淨虧損4.9億美元，每股蝕0.97美元，訂閱金額按年增45%至27億美元，每日平均活躍用戶升40%至4550萬人，用戶參與總時數升35%至4140億小時，日均活躍用戶平均訂閱金額為59.85美元。

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編輯：姚卓然

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