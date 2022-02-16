【ET開市直擊】烏俄局勢緩和金價轉跌 資源價格逐隻睇清（附time code）

俄羅斯撤兵，環球股市造好，港股ADR跟隨跳升，港股夜期升153點；不過，油價則回吐，港股今早開市點睇？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你逐樣分析。

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01：10 - 大市今日焦點速覽

01：58 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：03 - 亞太股市早段市況速報

03：30 - 俄羅斯撤軍 開戰危機解除未？

06：04 - 現階段可搏大市反彈 留意風險控制

07：10 - 美國PPI超市場預期 加息預期點睇？

09：59 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：46 - 烏俄局勢緩和 預計恒指短綫反彈

11：32 - 美國加息仍限制恒指升幅

11：55 - 重磅科技股業績成關鍵 科技股要反彈仍見阻力

13：15 - 預計港股升勢緩慢 或要靠估值落後股修復

13：51 - 恒指上望25000點、25500點有阻力 下望24000點

14：13 - 基建股回調 現時可否追入？

17：10 - 持基建股現時可考慮減磅止賺？

17：28 - 基建股 vs 水泥股哪個較值搏？

19：13 - 烏俄局勢降溫避險氣氛稍退 金價及相關股有貨先減持

20：50 - 有色金屬股怎部署？銅、鋁股前景稍勝黃金

23：07 - 港股開市初段市況速報

23：28 - ET個股推介：海豐國際 （01308）

26：09 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 38元有貨怎處理？

27：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價可買入？ 上望甚麼價位？

29：07 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42元持貨有盈利 止賺價位為何？

30：15 - 觀眾問股：國藥控股 （01099） 未有貨 今日可小注短炒？

31：13 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？ 估值偏高需注視美債息變化

34：39 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 現價仍可追？ 傳入港股通波幅大不宜重注

36：54 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 有貨可上望160元？

39：10 - 觀眾問股：波司登 （03998） 甚麼價位可入？ 上望目標價？

40：40 - 內地最新CPI數據速報

41：24 - 內地CPI不足1% 留意豬肉價格或於年中見底

43：13 - 觀眾問股：中海油田 （00883） 9.6元買入短炒 現時要走？

44：26 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 現時局勢值得吸納嗎？

46：20 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 現價可否收集？

47：47 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 4.35元有貨點睇？

49：47 - 觀眾問股：永利 （01128） 績後短炒點睇？

51：37 - 港股開市初段市況速報

51：54 - 消息股：藥明康德 （02359） 、中國飛機租賃 （01848） 、朗廷 （01270） 、陽光房地產基金 （00435） 、永利 （01128）

53：06 - 財經日誌提提你

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**重溫上日《ET開市直擊》烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？**【按此-附time code】