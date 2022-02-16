【理財智慧】50歲起為退休做準備 政府年跟保險公司年金有何不同?

根據香港統計處在去年底公佈的最新數據顯示，香港男女性的平均壽命分別達82.9歲和88歲，平均壽命已經成為全球之冠。但預期壽命愈來愈長，即代表退休年期愈長，至於如何維持在退休前的生活，成為不少中年人面對的問題。

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退休年齡

「長命百歲」是新年期間不少小朋友對長輩的祝福，但隨著醫療科技成熟，全球的人均壽命也按年上升，因此可見不久將來「長命百歲」變得不合時宜。作為一個精明的投資者，相信都知道單靠政府的強積金計劃對於退休只是杯水車薪，因此應該及早準備部署退休生活。

年金

香港按揭證券有限公司也推出了不少退休計劃供市民選擇，例如樓宇逆按揭計劃、保單逆按揭計劃和年金計劃。當中以年金計劃以「自製長糧」、「派終身」吸引了不少讀者查詢；市面上不同的保險公司也有推出年金產品，到底兩者的年金計劃有甚麼分別呢? 讀者要如何選擇呢?

廷期與即期

政府推出的年金為即期年金，投保人只要達60歲便可以投保，投保人以一筆過方式支付保費，便可以終身的入息；保險公司可以提供廷期年金，可以在職期間 (30歲都可以投保) 以整付或分期的形式支付 (最少為5年，最高長達10年)，最早50歲已經開始得到年金給付。

回報

與儲蓄產品類似，年金的回報都會分為保證與非保證回報。以政府推出的年金產品是所有年金產品中保證成份最高的一份，但沒有任何非保證成份；不同保號的年金都有非保證成份，當中會受到承保公司的投資回報影響。由於年金的回報是用於退休之用，較好的保證回報對於日後的風險控制提供更多的彈性。

投保金額

以香港政府的年金計劃為例，最高投保額為300萬，但需要一筆過支付；但如果以保險公司推出的年金產品為例，可以一筆過或以五年月供的方法支付，對於投保金額的限制設有下限但上限會較300萬為高，同時可以提供美元作為投保單位。

核保

兩者都是無須身體檢查，只是簡單核保就可以。

如果讀者是一個願意未雨綢繆的人，當然投保於保險公司的廷期年金產品會較好，因為可以提供更高的供款彈性、更長的滾存期和更早的提取期；但如果讀者已經達60歲，又不太願意承受太大的風險，由政府推出的年金計劃可以提供保證回報，因此便是不能承受風險和年紀較大的讀者首選。

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責任編輯：陳佳恩