【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手

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港府宣布發行總額60億元綠色零售債券，綠色債券派息水平、認購方式與iBond 相似，設有保底息2厘。綠色零售債券將於3月1日起提受認購，入場費1萬元，各大券商已提前推出優惠吸客，專家建議，在確保人人有份的循環派發機制下，宜認購最多5手。

重點新聞：

1） 【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券 入場費1萬元、保底息2厘 條款類似iBond

2） 【綠色債券】零售綠債派息與iBond睇齊料超兩厘 人人有份下宜認購最多5手

3） 【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用 致富擬送Donki禮券吸新客

4） 【國指改革】恒指公司諮詢研新一條「全面性」中國指數 最快下半年推出、並非取替國指

5） 【科網反壟斷】習近平批資本無序擴張、平台經濟野蠻生長引問題 加快推進反壟斷法

6） 【2022展望】安聯投資：中港股市今年料享估值修復 料中國今年GDP增長為5%至5.5%

7） 【國壽2628】國壽原董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢 中國太平挫近6%

8） 【香港零售】羅兵咸永道：若第三季中港通關 料全年零售銷售按年增7%至3780億元

9） 【美股焦點】Intel斥420億元收購代工廠 Tower半導體颷40%

*美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

港股ADR及美股收市：

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