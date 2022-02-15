【抗疫基金】數碼港及香港科技園 為旗下租戶推出租金寬減措施

立法會財務委員會今日（15日）通過第六輪防疫抗疫基金撥款申請，當中為數碼港提供75%租金寬減，為期半年。此外，香港科技園亦宣布，為配合特區政府日前宣布推出的第六輪防疫抗疫基金，將推出第四輪租金寬減措施，培育公司將可獲得37,500港元的一次性特別補助。

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數碼港主席林家禮表示，面對嚴峻疫情，本港創科行業及初創企業挑戰重重，不少初創的業務及擴展計畫均受影響，期望今次租金寬減能協助創科中小企及初創企業，紓緩營運及資金壓力。數碼港將繼續為初創企業提供平台及網絡，協助初創企業拓展商機，與數碼港社群企業共渡時艱，助力創科生態圈持續發展。

數碼港及政府在2019年10月至2021年3月期間先後推出三輪合共為期一年半的租金寬減措施，今輪支援於今年4月1日至9月30日期間，為數碼港的辦公室租戶、園區內及位於荃灣的Smart-Space共用工作間用戶，以及零售與食肆營運商，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約930家企業及初創公司將會受惠。

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香港科技園公司今天亦宣布推出第四輪租金寬減措施，以支援租戶、培育公司和零售與食肆營運商應對新一波疫情帶來的挑戰。由今年4月1日至9月30日期間，科技園公司將推出75%租金寬減，寬減金額以面積5,000平方呎為上限。此輪租金寬減措施將惠及位於科學園、創新中心和創新園內的現有租戶和零售與食肆營運商。此外，所有在寬減期內積極參與科技園公司創業培育計劃的培育公司，將可獲得37,500港元的一次性特別補助。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，疫情持續為本港各行各業的生計帶來衝擊。在這充滿挑戰的時刻，科技園公司堅持創科不停步，將繼續善用資源，集結力量，為有需要的租戶和培育公司提供更多幫助，以支援他們為建設香港創科生態圈和長遠經濟發展繼續作出貢獻。

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責任編輯：嚴浩文