【理財智慧】學識人生四桶金 為退休做好準備

香港電台在十年前拍攝了一輯名為「香港貧窮問題」的記錄片，內容分為數個單元探索了包括退休、教育等問題，內容主要以訪問為主，主要對比社會不同階段所面對的困境，在其中一個單元「無依」中，談及到強積金計劃的不足、不少長者需要逼於無奈到內地居住等，即使轉眼間數十年過去，香港長者的貧窮問題仍未解決，本文希望介紹「人生四桶金」，令讀者及早籌備好退休生活。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

人生四桶金

人生四桶金與傳統的理財金字塔類似，都是按不同風險的投資產品作出資產配置，人生四桶金主要分為第一桶金-應急資金、第二桶金-保障資金、第三桶金-平穩收益組合、第四桶金-長遠增值組合。讀者可以先準備一張紙，為自己做一個「理財診症」。

四桶金的由來

2008年金融海嘯緣起於美國次按危機，當時引發全球經濟衰退、不少人都因此面對失業困境，例如曾經被稱為「汽車之城」的底特律甚至在2013年宣布破產。後來有專家研究了為什麼有部分人並沒有受到金融海嘯影響，研究發現主要原因是他們懂得如何利用「人生四桶金」去進行風險管理，即使遇上經濟下滑，對於日常生活也沒有重大的影響。

第一桶金： 應急資金

最近兩年，不少的行業都受到疫情影響，凍薪、停薪時有所聞、最近有不少大集團餐廳停閉、不少「打工仔」飯碗難保，失業率也上升。面對這種無可避免的全球疫症時，要如何自處呢？ 第一桶金：「應急資金」主要用於應如其來的開支，大約為個人三至六個月的洗費，例如不幸因為疫情而被解僱都有應急資金去過生活，身邊有不少朋友不敢找工作的最大原因，是根本抽不出時間去面試，但如果有一筆應急資金，也令自己有裸辭的本錢。

第二桶金：醫療儲備

香港的人均壽命早已經是世界之冠，但愈長的壽命變相醫療費用的增加。同時，也有不少研究發現醫療費用也逐年上升 ( 由保費增加都可見一斑)，為了應付日後的醫療開支，避免成為子女的負擔，可以在退休前購買醫療保險或危疾保險，以備不時之需、也可以享受私家醫療的醫療服務。

第三桶金-平穩收益組合

第三桶金便是非現金持有的投資產品，平穩收益組合主要目標是利用低風險和保守的投資方法達到抗通脹的投資回報，預期每年投資回報為4%至5%，現時市面上有眾多類似的投資產品，例如由政府推出的年金計劃、基金公司的派息基金、不同保號的儲蓄保險，主要為日後退休提供穩定回報，也不一會因為市況波動致資產大幅眨值。

第四桶金-長遠增值組合

當然退休與投資風馬牛不相及，也已經過了一個「高風險」的年齡，相信不少讀者在退休前都已經作了長遠增值組合-「房地產」，香港人總會將大部分的資本壓在房地產上，如何利用房地產升幅為自己帶來實際回報呢? 讀者可以考慮保費融資，可以享受樓宇升值帶來的好處、為自己製造被動收入。

每個人的資本和可承受風險程度也有不同，因此如何分配每桶金的比例，是按個人的需要，但按平均壽命而言，每人都有長達二十年的退休生活，讀者應該及早計劃下退休生活，避免到時才「後悔莫及」，如果有任何需要，可以與專業的理財顧問做一個更詳細的理財計劃。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

責任編輯：陳佳恩