【零售綠債】港府發行60億元綠色零售債券 3月1日起接受認購

港府周二（15日）公布首次發行的綠色零售債券細節，發行規模最多60億元，年期3年，息率不少於兩厘，每半年派息一次，與iBond回報看齊。

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綠色零售債券每手1萬元，認購期為由3月1日上午9時至3月11日下午2時，認購綠色零售債券投資者須為持有效香港身份證的個人投資者，每人限提出一份申請。

發行時間表方面，港府會在3月18日或之前公布發行額、認購和分派結果，並在3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。滙豐和中銀為是次零售發行港府所委任的聯席牽頭行。

綠色零售債券的融資會撥入基本工程儲備基金，集資用途只會為「合資格類別」的本地公共綠色項目融資或再融資。項目涉及9大類別，包括可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行，財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況，也會委任獨立第三方核實。

財政司司長陳茂波早於2021年度的《財政預算案》預告，港府未來將會發行合共約1,755億元等值的綠色債券，並會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

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責任編輯：潘曉豐