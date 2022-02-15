  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 23:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售綠債】港府發行60億元綠色零售債券 3月1日起接受認購

理財智慧 19:13 2022/02/15

分享：

港府周二（15日）公布首次發行的綠色零售債券細節，發行規模最多60億元，年期3年，息率不少於兩厘，每半年派息一次，與iBond回報看齊。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

綠色零售債券每手1萬元，認購期為由3月1日上午9時至3月11日下午2時，認購綠色零售債券投資者須為持有效香港身份證的個人投資者，每人限提出一份申請。

發行時間表方面，港府會在3月18日或之前公布發行額、認購和分派結果，並在3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。滙豐和中銀為是次零售發行港府所委任的聯席牽頭行。

綠色零售債券的融資會撥入基本工程儲備基金，集資用途只會為「合資格類別」的本地公共綠色項目融資或再融資。項目涉及9大類別，包括可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行，財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況，也會委任獨立第三方核實。

財政司司長陳茂波早於2021年度的《財政預算案》預告，港府未來將會發行合共約1,755億元等值的綠色債券，並會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

開啟hket App，閱讀全文
經濟 債券 綠色債券 陳茂波 iBond 零售

上一篇文章

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

下一篇文章

【美股焦點】搶在微軟宣布收購前 股神巴菲特買入動視暴雪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
[滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款