【業績｜收息股】朗廷酒店大彈7%　恢復派末期息2.7港仙、股息率達3.2厘

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比亞迪(01211)基本面向好 為何陳偉聰（Jason）對股價升仍有保留？
朗廷酒店投資 （01270） 公布2021年全年業績，去年全年股份合訂單位持有人應佔溢利達6680萬元，對比去年同期虧損2010萬元，自2020年不派中期息後，重新派發末期息，每股份合訂單位決定派發末期息2.7港仙。若以昨日港股收市價0.84元計算，股息率達3.2%。
朗廷酒店今日大升7.1%，報0.9元，創逾兩個月新高。
朗廷酒店宣布，去年全年酒店組合收入達7.53億元，按年增長28.1%，期內扣除服務費後的信託集團總租金收入為2.24億元，按年增長7.7%。
朗廷酒店2020年調整後虧損2010萬元，全年不派息【下一頁】
朗廷酒店指，去年酒店全年可出租客房平均收入增加38.8%，主要由較高入住率帶動。而去年下半年，旗下酒店餐飲營運表現全面呈現良好復甦跡象，因宴會、全天候餐飲以及中式食肆業務所帶動，全年餐飲業務收入增長51.4%。
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記者：梁安琪