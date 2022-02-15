【防疫抗疫基金】數碼港、科技園旗下租戶獲75%租金寬減　為期6個月

▲ 數碼港及香港科技園公司將向旗下租戶及初創公司，提供為期6個月的75%租金寬減。（資料圖片）

本地第五波疫情嚴峻，為配合港府的第六輪「防疫抗疫基金」，數碼港及香港科技園公司將向旗下租戶及初創公司，提供為期6個月的75%租金寬減。

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由今年4月1日至9月30日的6個月期間，數碼港的辦公室租戶、園區內及位於荃灣的Smart-Space共用工作間用戶，以及零售與食肆營運商，將會有75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約930家企業及初創公司將會受惠。

面對嚴峻疫情，數碼港不少租戶和初創企業的業務及擴展計劃均受影響。數碼港主席林家禮期望，是次租金寬減將能為數碼港內的中小企和初創企業，以及零售與食肆租戶，提供針對性支援，紓緩營運及資金壓力。

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科技園培育公司有機會獲額外補助

同樣，由今年4月1日至9月30日起，科技園公司亦將推出75%租金寬減，寬減金額以面積 5,000 平方呎為上限。此輪租金寬減措施將惠及位於科學園、創新中心和創新園內的現有租戶和零售與食肆營運商。此外，所有在寬減期內積極參與科技園公司創業培育計劃的培育公司將可獲得37,500元的一筆過特別補助。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司將繼續善用資源，為有需要的租戶和培育公司提供更多幫助，以支援他們貢獻本港創科生態圈和長遠經濟發展。

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責任編輯：葉泳珊