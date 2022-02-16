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【通話先決】Sony LinkBuds 環形無線耳機　穿透設計聆聽環境聲音

科技 09:00 2022/02/16

分享：

LinkBuds 以獨創環形發聲單元設計，佩戴時也可直接聆聽到外界聲音。(向頌勤攝)

沒有耳機線束縛的藍牙全無線耳機，讓工作及娛樂都更方便，Sony 新推出的LinkBuds藍牙全無線耳機，採用獨創環形發聲單元輸出，在不影響聲音表現前提下，聽音樂同時也能直接聆聽到周遭人聲及環境聲音，LinkBuds預計 3 月 10 日發售，售價 $1,490 元。

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LinkBuds 重量只有 4g，體積也只有現行旗艦全無線降噪耳機 WH-1000XM4 型號的 51%，相比一般耳機更細更輕；耳機配合人體工學設計，機頂設有耳翼，耳朵較細小的女士們，在做運動時也都不易脫落。

開孔環形單元發聲
LinkBuds 首次採用全新開發的 12mm 開孔式環形發聲單元，發聲振膜中央以開放式設計，透過開孔環形設計，可穿透外界環境聲音，讓用戶能直接聆聽到周遭的聲音，無需除下耳機亦能直接與人溝通。

    點擊圖片放大
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據Sony表示，LinkBuds特製單元緊貼耳窩發聲，配合獨家的數碼音質提升技術（DSEE）及 V1 處理器，聲音表現媲美入耳式耳機的結實濃厚聽感。

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清晰通話技術
LinkBuds 輕巧細小，新增 Precise Voice Pickup 音頻訊號處理技術，以 AI 人工智能降噪演算法分析通話時環境聲音，透過超過 5 億個環境噪聲樣本進行通話降噪，視像會議及於嘈雜環境中通話，也能有埋身及寧靜通話效果。

環保物料機殼
近年愈來愈多數碼產品使用再生物料製作。備有深灰色及白色機殼的 LinkBuds，耳機及充電盒均採用汽車塑料廢料再生而成，實現持續發展。

規格表：

藍牙： Ver 5.2
耳機使用時間： 5.5 小時
外置充電盒： 12 小時
防水認證： IPX4
耳機重量： 4g

記者：向頌勤

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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