【綠色債券】零售綠債派息與iBond睇齊料超兩厘　人人有份下宜認購最多5手

▲ 綜合市場人士意見，零售綠債派息料超兩厘，宜認購最多5手。

零售綠色債券3月1日開始認購，除集資用途為綠色項目外，基本上認購方式、派息時間、息率計算等，都與通脹掛鈎債券（iBond）極為相似，對投資者而言多了一個對沖通脹的工具。綜合市場人士意見，今批綠債未來派息料超兩厘，在確保人人有份的循環派發機制下，宜認購最多5手。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，一般而言，投資債券，主要須留意信貸、流動性、市場及利率風險。美國進入加息周期，投資者更需留意債價的波動性及對利率變化的敏感度。不過，如果投資者持有債券至到期日，及假設沒有違約的情況下，將可取回本金及債息，而毋需過慮債價波動。况且，綠債發行人為特區政府，信貸評級較高，一般而言違約風險較低。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌相信，政府首次推出的綠色零售債券將會受到投資者的歡迎，預計超額認購8至10倍，因綠債採取循環派發機制，建議客戶認購3至5手。同時，由於通脹正緩步上升，債券息率超過2厘的機會較大。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，此類債券應該也會採用公平分配制，即基本上一申請就肯定有，由於現行香港經濟前景未明，息率雖然不高，但仍有吸引力，加上在交易所有二手市場，買賣容易，所以建議認購，認購手數為4至5手。

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