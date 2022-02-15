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【檢測試劑】便利析推新「口含式」新冠抗原檢測劑　卓悅賣118元

股市 20:44 2022/02/15

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便利妥品牌始創於1978年，便利妥急救用品乃恒安集團附屬公司之品牌，嘉里物流聯網（00636）及恒安集團（01044）聯手成立的合資企業嘉利安發展，在便利妥品牌下推出「便利析」測試劑。

便利妥品牌（banitore）旗下推出名為「便利析」的新型抗原SARS-CoV-2檢測試劑盒（膠體金法）（「測試劑」），據介紹，「便利析」測試劑包括鼻拭子/深喉和口含拭子兩種，並獲證能有效檢測包括 Delta 及 Omicron 變種的新冠病毒。根據德國Paul-Ehrlich-Institut（PEI）到1月31日為止共測試了市場上共199種產品的測試結果，「便利析」之按鼻拭子採樣方法的整體靈敏度排名前十。此外，口含拭子測試劑不僅是創新產品，更是為香港市場特意引入。測試劑適用於大型檢測，能於15分鐘內提供測試結果，並易於使用、高度穩定，且價格較低。

便利妥品牌始創於1978年，便利妥急救用品乃恒安集團附屬公司之品牌，嘉里物流聯網 （00636） 及恒安集團 （01044） 聯手成立的合資企業嘉利安發展，在便利妥品牌下推出「便利析」測試劑。

卓悅隨即發布預售，（口含式）新冠抗原檢測劑每盒118元，(鼻腔或咽喉式)新冠抗原檢測劑每盒108元，據介紹，新款口含式特色：適合小孩及長者使用、操作簡單方便，以及減少不適感覺。

港股 卓悅控股（00653） 恒安國際（01044） 嘉里物流（00636）

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