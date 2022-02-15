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戲院結業難頂租金　商會：盼重開放影及小食部

商業 20:28 2022/02/15

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近期出現第二宗戲院結業事件，戲院商會盼能及早重開影院及小食部，有業界營運商表示對前景感到悲觀。（資料圖片）

繼早前荷里活百老匯戲院不敵疫情，CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院亦於昨日（2月15日）結業，是近期第二宗戲院結業事件，官方公告指旗下其他戲院將於重開後繼續服務。戲院商會盼及早重開影院及小食部，有業界營運商表示對前景感到悲觀。

Cinema City銅鑼灣戲院結業　近期第二宗

Omicron變種疫情收緊社交距離措施，自1月7日起至2月24日暫停戲院營業，原本稍有起色的業界再入寒冬。香港戲院商會對再有戲院結業，表示業界已連續2年損失黃金農曆年檔期打擊極大，2021年票房連小食部損失令整體生意下跌近一半，損失大約10億元，對2月24日復業不太樂觀，生意難在短時間回復。商會除懇請政府呼籲業主作出支援，亦希望重開後配合疫苗通行證，能放寬院內進食增加小食部收入。

ACX 院線發言人表示，戲院面對支出包括員工薪金及租金，尤以後者為甚，視乎地點而定，即使最新防疫抗疫基金有補助仍「杯水車薪」，零票房收入下各院線僅依賴資本苦撐，若情況持續恐怕戲院結業陸續有來。ACX 院線表示在過去聖誕節檔期曾有起色，大片加持下仍有「6位數字尾」收入。原本預測1月份營收也會有6位數字，停業後已經「清零」變成6位數字損失。

籲業主共渡時艱

租金支出左右戲院疫下營運韌性，ACX 發言人表示政府應該牽頭行動，組織業主與營運商尋找共存方案，比如租金調整等，院方結業將是「雙輸局面」，環觀經濟環境或難以尋求新公司接租。現時該院線採取有薪休假及內部調動維持員工生計，對於月底實行的「疫苗通行證」」，院方表示人手安排或有不便，但不反對及可保障員工健康。惟對重開後復甦速度不樂觀，市民仍有憂慮，6月前未必有起色。面對情況失控坦言沒有辦法，認為政府政策出台前沒有考慮業界狀況。

【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間

責任編輯:王浩賢

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