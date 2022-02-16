【疫苗研發】莫德納深耕疫苗技術 港設辦事處招募 1,000 硏發人才

疫苖供應及發展受市場關注，美國​​莫德納（Moderna）表示已就旗下疫苗向香港特區政府提交審批，該公司高級副總裁Patrick Bergstedt更透露，計劃在香港設立辦事處，招募約1000人，進行研發及相關工作。

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Patrick Bergstedt接受本報專訪時透露，計劃在今年內於香港設立辦事處，而此前，亦已向香港特區政府申請疫苖批核。Moderna打算在香港推出的是其針對Covid-19的mRNA-1273 疫苖。除香港以外，Moderna 亦計劃在新加坡，馬來西亞及台灣設立子公司，Patrick Bergstedt透露在其他3個地區已取得不同程度的疫苗批淮，現時該公司在全球70個市場已取得疫苗批准，當中亞太區有19個。

未有計劃在香港設生產線

談到向政府取得疫苗審批的難度時，Patrick Bergstedt表示各地政府都渴望應付當前情況，但同時地亦要求數據及資料，香港政府對這方面的要求亦高。他表示，這方面與其他地區沒有分別，亦透露在決定設立辦事處前已向香港政府提交疫苗審批，他期望今年內可推出，並協助香港應付疫情。不過，他強調仍需等待政府審批。

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現時Moderna在日本、南韓及澳洲已設有子公司，今次是進一步拓展亞太區據點，Patrick Bergstedt表示在南韓已與三星合作生產疫苖，在澳洲亦已與當地政府磋商建立生產線。他坦言建立生產線對疫苗付運尤為重要，但亦有不少技術問題要解決，不過問到疫苗若在香港推出，生產地會否在亞太區時，他表示要視乎在審批時的規定，但現階段未有計劃在香港建生產線。

讚香港生物科技發展成熟

問到將香港納入拓展計劃的原因時，Patrick Bergstedt表示亞太地區受疫情影響嚴重，所以希望在此間協助區內各政府應付情況，而選址香港原因，主要是本港是生物科技發展成熟地區，亦有人才供應，他強調，香港分公司不會只有銷售及支援部門，亦希望與大學及科研機構合作，無論是新冠肺炎疫苗或是其他產品線的研發方面。

就Moderna疫苗在香港的審批情況，記者向政府衞生署查詢時，得到該署回覆指，根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章)，食物及衞生局局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，須在顧及2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素，批准認可新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，基本上指由政府推行的疫苗接種計劃。衞生署是負責提供專業及行政支援。政府現時並未收到Moderna的新冠疫苗的認可申請。

記者：彭振濠

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