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【高息房託】陽光房地產基金分派12.2仙 股息率5.8厘

股市 19:59 2022/02/15

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【高息房託】陽光房地產基金分派12.2仙 股息率5.8厘

陽光房地產基金 （00435） 公布截至去年12月止半年業績，除稅後溢利2.34億元，虧轉盈，可分派收入2.17億元，按年減少1.3%，每基金單位分派12.2仙，按年跌2.4%，派發比率為94.2%。現價股息率5.8厘。

期內，收益為4.04億元，按年升1.2%；物業收入淨額3.23億元，按年升1.2%。 集團之物業組合於去年12月31日的估值為183.97億元，較去年6月30日增0.3%，資產淨值142.3億元，增長0.8%，每基金單位資產淨值為8.48元，升0.4%。

寫字樓的租用率增至93.3%，續租租金跌幅收窄至4.5%，零售租用率增至94.5%，續租租金跌幅收窄至4.7%。

展望方面，陽光房地產基金指，零售及寫字樓物業於本財政年度下半年將有分別佔其可出租面積的16.6%及18.0%的租約期滿。租戶續租率有望處於高水平，應有助緩減續租租金負增長的風險，惟因若干部分的租約於疫情爆發前已獲承租，續租租金負增長的情況可能仍會持續。

【REITs股】陽光房地產基金9月底止首季出租率微升至93.8%　平均呎租降1.9%

【高息房託】陽光房地產基金末期分派減少3.7%至13.1仙、現價股息率5.2厘　商場人流及零售銷售額均有改善

港股 房地產基金 陽光房地產基金（00435）

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