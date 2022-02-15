Cinema City銅鑼灣戲院結業　近期第二宗

▲ CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院結業，電影迷擔心結業潮陸續有來及影響入場選擇，影音專家表示即使疫後復甦仍要3年時間。（資料圖片）

CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院於2月15日結業，是近期第二宗戲院結業事件，官方公告指旗下其他戲院將於重開後繼續服務。電影迷擔心結業潮陸續有來，影音專家表示即使疫後復甦仍要3年時間。

【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度 管理層宜適時肯定員工表現

電影迷博客Ken認為戲院結業只是開始，因為香港租金高，即使政府有補助仍不足夠。他分析在過去的聖誕節檔期雖有大片助力票房，惟上座率當時仍有限制，1月以來的停業再損失賀歲檔期票房收入。他表示去年UA全線結業已是警號，加上銅鑼灣戲院競爭大，Cinema City選擇關閉糖街小型戲院節流是別無選擇，留下附近Cinema City JP銅鑼灣。惟糖街戲院以往能為影迷提供較多同期中小型片種選擇，擔心以後港島影迷要看其他影片要跨區更遠。

影音專家Alan Lee表示，院方關閉部分戲院是合理決定，疫情難以短時間內好轉，營運商或要苦撐到年底。他推算即使疫後復甦，仍要3年左右才可以重開一間戲院。他留意到疫下興起串流平台，將會逐步改變戲院角色，從純粹欣賞電影的功用變成增進社交互動感情作用，一般觀眾為了大片和電影迷才會選擇入場。串流平台同時又刺激到家庭影音設備如SoundBar的需求。

【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機 波音747改裝成派對空間

責任編輯：王浩賢