  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Cinema City銅鑼灣戲院結業　近期第二宗

商業 19:53 2022/02/15

分享：

CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院結業，電影迷擔心結業潮陸續有來及影響入場選擇，影音專家表示即使疫後復甦仍要3年時間。（資料圖片）

CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院於2月15日結業，是近期第二宗戲院結業事件，官方公告指旗下其他戲院將於重開後繼續服務。電影迷擔心結業潮陸續有來，影音專家表示即使疫後復甦仍要3年時間。

【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度　管理層宜適時肯定員工表現

電影迷博客Ken認為戲院結業只是開始，因為香港租金高，即使政府有補助仍不足夠。他分析在過去的聖誕節檔期雖有大片助力票房，惟上座率當時仍有限制，1月以來的停業再損失賀歲檔期票房收入。他表示去年UA全線結業已是警號，加上銅鑼灣戲院競爭大，Cinema City選擇關閉糖街小型戲院節流是別無選擇，留下附近Cinema City JP銅鑼灣。惟糖街戲院以往能為影迷提供較多同期中小型片種選擇，擔心以後港島影迷要看其他影片要跨區更遠。

影音專家Alan Lee表示，院方關閉部分戲院是合理決定，疫情難以短時間內好轉，營運商或要苦撐到年底。他推算即使疫後復甦，仍要3年左右才可以重開一間戲院。他留意到疫下興起串流平台，將會逐步改變戲院角色，從純粹欣賞電影的功用變成增進社交互動感情作用，一般觀眾為了大片和電影迷才會選擇入場。串流平台同時又刺激到家庭影音設備如SoundBar的需求。

【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間

責任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文
銅鑼灣 結業 疫情 電影院

上一篇文章

戲院結業難頂租金　商會：盼重開放影及小食部

下一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」
【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」
【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才
【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才
【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員　切記滿足員工需要
【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員　切記滿足員工需要
【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間
【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間
【電動車】2021年全球電動車銷量排行出爐　Tesla居冠市佔達14%
【電動車】2021年全球電動車銷量排行出爐　Tesla居冠市佔達14%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款