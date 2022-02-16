【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀

Omicron變種已經在英國成為主流病毒株，英國會定期更新感染Omicron變種民眾的常見症狀。有英國專家指如果Omicron變種侵襲腸道容易演變成隱形感染，並更新6個關乎腸道的關鍵症狀。

【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫 【下一頁】

新加坡一周平均確診破萬 衛生部：預期之內 【下一頁】

英國新冠疫情研究應用程式 ZOE App收集染疫民眾的數據，並會定期分析確診者的常見症狀。ZOE App首席科學家斯佩克特（Tim Spector）表示，不少民眾都得知病毒一般會進入口腔或鼻，並入侵人體呼吸系統或肺部。

但斯佩克特指Omicron等變種病毒可能會攻擊腸道，但未必在鼻腔驗出病毒。因此部分民眾會出現腸道感染，但進行新冠病毒檢測卻不會顯示為陽性。

6個關鍵腸道症狀

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

ZOE App也將腹瀉列為新冠肺炎症狀，指新冠病毒引起的腹瀉與輪狀病毒或諾如病毒引起的腸胃不適相似，病因也是病毒侵襲腸道細胞破壞其正常功能。

但如果是由新冠病毒引起的腹痛症狀，患者腹部中間及周圍都會感到疼痛。而且患者可能在感染Omicron等變種病毒頭幾日就會出現上述症狀，部分患者當時做檢測也未必能驗出陽性結果。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲