▲ 【防疫抗疫基金】數碼港租戶獲半年租金寬減 930企業受惠

港府第六輪「防疫抗疫基金」，向數碼港的商業租戶及初創公司，提供6個月的租金寬減，即4月至9月期間，為數碼港的辦公室租戶、園區內及位於荃灣的Smart-Space共用工作間用戶，以及零售與食肆營運商，提供75%租金寬減。數碼港歡迎措施，以紓緩租戶經營壓力及挑戰。

數碼港每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約930家企業及初創公司將會受惠。數碼港指，在疫情持續下，數碼港的許多租戶和初創企業的商業和研究活動受到影響，是次租金寬減將能為數碼港社群內，資源相對有限的中小企和初創企業，以及零售與食肆租戶，作出針對性支援，以減輕他們的經濟負擔及現金流壓力。

數碼港主席林家禮表示，面對嚴峻疫情，本港創科行業及初創企業挑戰重重，不少初創的業務及擴展計劃均受影響，期望政府是次租金寬減措施，能協助創科中小企及初創企業紓緩營運及資金壓力。數碼港將繼續致力為初創企業提供平台及網絡，協助初創企業拓展商機，與數碼港社群企業共渡時艱，助力創科生態圈持續發展。

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