  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫抗疫基金】數碼港租戶獲半年租金寬減　930企業受惠

股市 19:24 2022/02/15

分享：

【防疫抗疫基金】數碼港租戶獲半年租金寬減　930企業受惠

港府第六輪「防疫抗疫基金」，向數碼港的商業租戶及初創公司，提供6個月的租金寬減，即4月至9月期間，為數碼港的辦公室租戶、園區內及位於荃灣的Smart-Space共用工作間用戶，以及零售與食肆營運商，提供75%租金寬減。數碼港歡迎措施，以紓緩租戶經營壓力及挑戰。

數碼港每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約930家企業及初創公司將會受惠。數碼港指，在疫情持續下，數碼港的許多租戶和初創企業的商業和研究活動受到影響，是次租金寬減將能為數碼港社群內，資源相對有限的中小企和初創企業，以及零售與食肆租戶，作出針對性支援，以減輕他們的經濟負擔及現金流壓力。

數碼港主席林家禮表示，面對嚴峻疫情，本港創科行業及初創企業挑戰重重，不少初創的業務及擴展計劃均受影響，期望政府是次租金寬減措施，能協助創科中小企及初創企業紓緩營運及資金壓力。數碼港將繼續致力為初創企業提供平台及網絡，協助初創企業拓展商機，與數碼港社群企業共渡時艱，助力創科生態圈持續發展。

【香港疫情】法國外貿銀行：失業率或回升至4.9%　料今年香港零售業增速跌至0%

【第五波疫情】香港零售管理協會促請業主免收底租、街舖租金減半　將受影響零售商納入第六輪防疫抗疫基金

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證

經濟 防疫抗疫基金

上一篇文章

【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】Intel斥420億元收購代工廠　Tower半導體盤前颷逾40%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】俄羅斯軍隊返回基地　油價跌道指期貨彈268點　納指期貨升近2%（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯軍隊返回基地　油價跌道指期貨彈268點　納指期貨升近2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）
【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢　不會全面封城
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢　不會全面封城
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款