【個人私隱】德州起訴Meta 人臉識別技術涉侵私隱

美國德州總檢察長Ken Paxton周一起訴Facebook母公司Meta（FB），指該公司的人臉識別技術違反私隱保護法。

Ken Paxton稱，Facebook從2010年到去年年底，一直在收集用戶上傳的照片和影片中收集數百萬個生物識別特徵，以獲取其自身的商業利益，數十億次的違反了德州法律。《華爾街日報》引述知情人士透露，Ken Paxton向Meta提出上千億美元的民事索償。

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去年Facebook曾面對類似訴訟，該公司曾以約6.5億美元和解一宗指控Facebook違反《生物特徵信息私隱法》（Biometric Information Privacy Act）的集體訴訟案。

Facebook去年11月宣布將關閉其臉部識別功能並清除從10億用戶那裡收集的數據。

Meta發言人最新就事件回應表示，這些說法毫無根據。

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責任編輯：黃苑筠