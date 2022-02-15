【Pixel摺機】有望今年推出？　調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

各大手機品牌為搶攻摺疊手機市場，正積極加快推出相關產品的步伐。近日有消息透露，Google的摺疊屏手機項目Foldable Pixel Notepad似乎沒有被雪藏，該款Google Pixel摺機更可能於今年第4季面世。

據顯示器供應鏈調研公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）CEO Ross Young今（15日）在Twitter表示，Google Pixel摺機屏幕開發已經恢復進行，有望於今年3季度投入生產，並在第4季正式發布。

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他又表示，除了Google摺機，今年各大品牌包括OPPO和小米將會推出第二款摺機，vivo將有兩款，三星將續有Z系列新摺機。而蘋果似乎也在考慮推出摺疊產品搶攻市場，並將有三項驚喜。不過上述消息是否屬實，仍有待各大品牌公布。

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責任編輯：張寶燕

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