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【Pixel摺機】有望今年推出？　調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

科技 20:00 2022/02/15

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各大手機品牌為搶攻摺疊手機市場，正積極加快推出相關產品的步伐。近日有消息透露，Google的摺疊屏手機項目Foldable Pixel Notepad似乎沒有被雪藏，該款Google Pixel摺機更可能於今年第4季面世。

據顯示器供應鏈調研公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）CEO Ross Young今（15日）在Twitter表示，Google Pixel摺機屏幕開發已經恢復進行，有望於今年3季度投入生產，並在第4季正式發布。

【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？

【榮耀新機】榮耀推首款可摺疊式Magic V智能手機　水滴鉸鏈營造屏幕「無痕」效果

他又表示，除了Google摺機，今年各大品牌包括OPPO和小米將會推出第二款摺機，vivo將有兩款，三星將續有Z系列新摺機。而蘋果似乎也在考慮推出摺疊產品搶攻市場，並將有三項驚喜。不過上述消息是否屬實，仍有待各大品牌公布。

【Apple 新品】Apple 3 月發布會　入門版 MacBook Pro 傳用 M2 處理器

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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