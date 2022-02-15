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【科網反壟斷】習近平批資本無序擴張、平台經濟野蠻生長引問題　加快推進反壟斷法

宏觀解讀 18:36 2022/02/15

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【科網反壟斷】習近平：平台經濟野蠻生長引問題　加快推進反壟斷法

黨媒《求是》發表中共總書記習近平最新文章。習近平當中提及加快重點領域立法，批評資本無序擴張問題近年較突出，平台經濟、數字經濟野蠻生長帶來很多問題，要加快推進反壟斷法、反不正當競爭法等修訂工作，加快完善相關法律制度。

屬於中共中央級的《求是》指，新文章《堅持走中國特色社會主義法治道路　更好推進中國特色社會主義法治體系建設》，是習近平2021年12月6日在十九屆中央政治局第三十五次集體學習時的講話。全文提及總共6項重點工作，其中一項是提及互聯網、娛樂圈等近期有密集監管行動的行業。

習近平指：「立善法於天下，則天下治；立善法於一國，則一國治。」他表示，要加強國家安全、科技創新、公共衛生、生物安全、生態文明、防範風險等重要領域立法，加快數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等領域立法步伐，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。

除了上述互聯網行業監管外，習近平也提到人民群眾反映強烈的電信網絡詐騙、新型毒品犯罪和「邪教式」追星、「飯圈」亂象、「陰陽合同」等娛樂圈突出問題，要從完善法律入手進行規制，補齊監管漏洞和短板，決不能放任不管。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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港股 壟斷 習近平

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