[恒指季檢] 恒指周五季檢 8大染藍熱門逐個捉

恒指服務公司將有周五(18日), 進行新一輪季度檢討。由於恒指實施改革，計劃把藍籌股數目增至約80隻，因此對上數次季檢俱有股份入圍，相信今次也不例外。當中8隻高市值港股，都具入圍機會。

本輪恒指季檢有力染藍股份一覽：

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連同上次季檢跑出的網易(09999),本港上市的大型科技股已悉數染藍，外界正關注上市近一年，市值逾4000億元的百度(09888),能否在本次季檢中跑出。

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另外，近期多隻染藍股都屬消費股，包括李寧(02331)和華潤啤酒(00291)。市值逾2000億元的內地礦泉水品牌農夫山泉(09633),亦被視為本輪季檢的其中一大熱門。

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