【Google Chrome】Google預告Chrome瀏覽器更新版本　即將修復11個漏洞

各位Google Chrome用戶注意，Google即將修復多項Chrome存有高風險漏洞，包括近日正被黑客廣泛利用、代號為「CVE-2022-0609」的零日漏洞（Zero-day exploit）。

Google於最新官方網誌預告，即將推出Google Chrome的98.0.4758.102版本更新，是次一共修復了11個漏洞。

Google Chrome將於未來數周內推出最新版本。用戶可以查看Chrome目錄＞幫助> 關於Google Chrome，即可進行更新。

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據官方指出，是次一共有7組被列為高風險的漏洞，分別為：

CVE-2022-0603

CVE-2022-0604

CVE-2022-0605

CVE-2022-0606

CVE-2022-0607

CVE-2022-0608

CVE-2022-0609

其中，遙距攻擊者可利用零日漏洞，於目標系統觸發阻斷服務狀況、遠距離執行任意程式碼及繞過保安限制。該代號為「CVE-2022-0609」的零日漏洞，目前正被黑客廣泛，建議用戶盡早進行更新。

責任編輯：張寶燕

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