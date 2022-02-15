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【Google Chrome】Google預告Chrome瀏覽器更新版本　即將修復11個漏洞

科技 18:34 2022/02/15

分享：

各位Google Chrome用戶注意，Google即將修復多項Chrome存有高風險漏洞，包括近日正被黑客廣泛利用、代號為「CVE-2022-0609」的零日漏洞（Zero-day exploit）。

Google於最新官方網誌預告，即將推出Google Chrome的98.0.4758.102版本更新，是次一共修復了11個漏洞。

Google Chrome將於未來數周內推出最新版本。用戶可以查看Chrome目錄＞幫助> 關於Google Chrome，即可進行更新。

【Zoom私隱爭議】被指會議結束仍收音　Zoom修正私隱漏洞

【網絡攻擊】保護供應鏈　如何對抗勒索軟件？

據官方指出，是次一共有7組被列為高風險的漏洞，分別為：

  • CVE-2022-0603
  • CVE-2022-0604
  • CVE-2022-0605
  • CVE-2022-0606
  • CVE-2022-0607
  • CVE-2022-0608
  • CVE-2022-0609

其中，遙距攻擊者可利用零日漏洞，於目標系統觸發阻斷服務狀況、遠距離執行任意程式碼及繞過保安限制。該代號為「CVE-2022-0609」的零日漏洞，目前正被黑客廣泛，建議用戶盡早進行更新。

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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