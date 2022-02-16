網民惡搞普京開會御用長檯 竟搖身一變IKEA新品?

俄羅斯總統普京早前和法國總統馬克龍會面時，2人用到的長檯最少長約4米，引發網民熱議及改圖。普京近日再被影到和俄羅斯官員開會期間，再度坐在長檯的畫面。普京是次會面相片再度引來網民熱議，有網民更製作全球最大家具品牌宜家家居（Ikea）廣告，標示長檯售價599.99美元（約4,680港元）。

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俄羅斯官媒首先發布圖片，國際關係專家Michael Bociurkiw其後轉載到社交媒體Twitter上。從圖片可見普京（Vladimir Putin）坐在長檯盡頭繼續保持一段距離，和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及防長紹伊古（Sergei Shoigu）開會商討烏克蘭相關事宜。

圖片再度觸發外界改圖，西班牙報章《El Pais》駐俄國記者Maria Sahuquillo將長檯改為迴轉壽司傳送帶，並指普京只是純粹喜歡長檯。

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英國《衛報》記者Shaun Walker則開玩笑指，普京應該如電影007中的反派一般，台面上有紅色和綠色的按鈕。

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Ikea會為每件商品命名。有表態支持烏克蘭的網民以Ikea廣告為靈感二次創作，標示一張名為「普京」（Putin）的長檯，指長檯可作招待客人用途，售價為599.99美元。

正當網民在熱議之際，Michael Bociurkiw在Twitter發布一張普京於2月10日，和哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面的圖片，兩人僅相隔一張小型咖啡檯而坐，並指2人曾經握手。外媒報道指，所有與普京會晤人士，都需提早1周自我隔離。

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責任編輯：李俊儀