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【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫

環球社會熱點 18:58 2022/02/15

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Omicron變種侵襲，新加坡新冠肺炎確診個案再次飆升，但死亡率及重症比例顯著回落。新加坡衛生部長王乙康表示，過去兩周每日平均有約2至3人感染Omicron變種死亡，指死亡率持續處於低位。他指當局會密切監察疫情，有望在疫情高峰過後放寬防疫措施。

新加坡一周平均確診破萬 衛生部：預期之內 【下一頁】

王乙康周一（14日）書面回應多位議員就防疫措施的質詢，指過去兩周確診個案雖然較去年10月底至11月中Delta變種高峰期多3倍，但每日平均只有2至3名患者感染Omicron死亡、遠較Delta變種高峰期每日有13人染疫死亡為低。

他指過去兩周曾有數日死亡人數超過5人，但就目前而言，Omicron死亡率與以往感染普通病毒死亡的數字並沒有太大差異。

王乙康稱，死亡數字是判斷醫療系統是否有能力應對Omicron疫情的關鍵指標之一，當局會繼續監察關鍵指標，確保醫療系統有能力應對Omicron疫情。他表示疫情緩和後將放寬防疫限制，視乎疫情進展，暫未有具體時間表。

5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存 【下一頁】

入住深切治療部（ICU）個案亦是衡量Omicron疫情的另一指標。王乙康稱，現時不多於30名患者入住ICU，僅佔整體個案約0.05%，遠低於Delta高峰期平均約170名ICU患者。他認為上述數據反映目前疫情沒有對ICU病房構成過大壓力，現時ICU患者住院時間平均為3至5日，亦較Delta患者11日住院時間低。

王乙康指，目前有113個ICU床位，當局有能力在短時間內增加供應至350個床位，有需要更可增加至500個床位。

當地單日新增約1萬宗確診，目前有約1,300名新冠患者住院、137名患者需要供氧、人數僅為Delta高峰時的4成。新加坡現時有3,800個治療新冠肺炎患者專用床位，本月底將增到4,600張。

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責任編輯：郭麗明

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