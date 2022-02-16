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[騰訊700] 騰訊開展XR業務 布局全真互聯網

股樓投資 03:58 2022/02/16

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全球多間大型企業，正加快步伐布局元宇宙，內媒報道，騰訊（00700）最新推出一項XR（擴展實境，Extended Reality）業務，並於日前在內部開啟跨部門調職招聘。　　

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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根據內部資料，騰訊稱XR業務是公司為應對全真互聯網而大力建設的全新業務，目標是在行業領軍人物的帶領下打造世界一流的硬科技團隊，爭奪硬科技時代的下一張門票。業務重在布局全鏈路的XR生態，包括硬件端的XR設備、軟件端的感知交互技術以及內容與行業端的內容與開發者生態。　　

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此次的內部招聘覆蓋內容生態、運營和技術研發三大方向，開放崗位超過40個。在內容生態上，騰訊將成立一家XR遊戲工作室，並在內部招聘工作室負責人；在營運上，內部提供商店產品、生態運營、業務合作和產業投資合作等職能領域的崗位申請；技術研發開放最多的崗位，騰訊將軟硬一體結合推動XR業務的落地，除了軟件、算法等，還開放了硬件、光學、結構和質量工程師職位。　　

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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