  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓

股樓投資 18:16 2022/02/15

分享：

不少買家抓緊疫情期間，業主心態放軟的機會，以較低價入市。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳日出康城緻藍天2座中層LC室，單位實用面積約739平方呎，採三房套連儲物室間隔，外望東南園景。單位原開價1,080萬元，現減價52萬元或約4.8%，以1,028萬元成功易手，折合實用面積呎價約13,911元。

蔡庭勇補充，買家一開始鎖定有大型商場的屋苑，鄰近地鐵站優先，經過代理介紹和跟進下終於鎖定位處地鐵站上蓋的緻藍天3房高層單位。買家睇樓後一見鍾情，但業主原先開價1,080萬，價錢一直未到買家心目中的價位，經過2個月的跟進和努力，業主終於因買家立即出票的誠意打動，最終以1,028萬售出單位。

據了解，原業主於2015年4月，以約668.5萬一手購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利359.5萬元或約54%。另外，上述為屋苑本月首宗二手成交，現時約有100個放盤提供，叫價由1,060萬元起。

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
2022/02/14
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
今日
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬
今日
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬
【二手樓價】港島豪宅3,000萬市價成交　業主7年帳蝕29萬
今日
【二手樓價】港島豪宅3,000萬市價成交　業主7年帳蝕29萬
【二手樓價】睇準單位減到「啱價」即買　斥660萬入市采葉庭上車　造價較同類單位低8%
今日
【二手樓價】睇準單位減到「啱價」即買　斥660萬入市采葉庭上車　造價較同類單位低8%

你可能感興趣

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
17:23 2022/02/14
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
今日 16:11
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬
今日 16:46
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬
私人屋苑 緻藍天 日出康城 利嘉閣 將軍澳

上一篇文章

【美股焦點】搶在微軟宣布收購前 股神巴菲特買入動視暴雪

下一篇文章

著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款