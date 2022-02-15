【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓

不少買家抓緊疫情期間，業主心態放軟的機會，以較低價入市。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳日出康城緻藍天2座中層LC室，單位實用面積約739平方呎，採三房套連儲物室間隔，外望東南園景。單位原開價1,080萬元，現減價52萬元或約4.8%，以1,028萬元成功易手，折合實用面積呎價約13,911元。

蔡庭勇補充，買家一開始鎖定有大型商場的屋苑，鄰近地鐵站優先，經過代理介紹和跟進下終於鎖定位處地鐵站上蓋的緻藍天3房高層單位。買家睇樓後一見鍾情，但業主原先開價1,080萬，價錢一直未到買家心目中的價位，經過2個月的跟進和努力，業主終於因買家立即出票的誠意打動，最終以1,028萬售出單位。

據了解，原業主於2015年4月，以約668.5萬一手購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利359.5萬元或約54%。另外，上述為屋苑本月首宗二手成交，現時約有100個放盤提供，叫價由1,060萬元起。

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