友邦太保招商局集團 傳競購藍十字保險

本港恢復通關雖未有時間表，仍無阻市場資金對保險項目的興趣。消息指，東亞銀行(00023)洽售旗下的藍十字保險，成功吸引多間大型企業爭奪。據外電引述知情人士透露，藍十字的競購者入圍名單包括友邦保險（01299）及中國太保（02601）、蘇黎世保險及央企招商局集團，有關出售交易可能變現數億美元。潛在買家之一的友邦，較早前曾從東亞銀行收購東亞人壽。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

知情人士稱，考慮仍在進行中，尚未達成最終決定，這些公司仍可能決定不進行交易。東亞銀行發言人表示，該行不時評估其資產的戰略選項，惟不會評論市場傳言。友邦保險、招商局及蘇黎世保險的代表不予置評。

[內房危機]世茂傳771億人幣洽售近40個項目 惟反應欠熱烈 詳情請看[下一頁]

同場加映 【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機