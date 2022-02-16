  • 16°C
香港時間 : 2022216日 (三) 03:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

友邦太保招商局集團 傳競購藍十字保險

股樓投資 01:24 2022/02/16

分享：

本港恢復通關雖未有時間表，仍無阻市場資金對保險項目的興趣。消息指，東亞銀行(00023)洽售旗下的藍十字保險，成功吸引多間大型企業爭奪。據外電引述知情人士透露，藍十字的競購者入圍名單包括友邦保險（01299）及中國太保（02601）、蘇黎世保險及央企招商局集團，有關出售交易可能變現數億美元。潛在買家之一的友邦，較早前曾從東亞銀行收購東亞人壽。　

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

知情人士稱，考慮仍在進行中，尚未達成最終決定，這些公司仍可能決定不進行交易。東亞銀行發言人表示，該行不時評估其資產的戰略選項，惟不會評論市場傳言。友邦保險、招商局及蘇黎世保險的代表不予置評。

[內房危機]世茂傳771億人幣洽售近40個項目 惟反應欠熱烈  詳情請看[下一頁]

同場加映  【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

下一篇文章

【抗疫基金】數碼港及香港科技園 為旗下租戶推出租金寬減措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
[滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款